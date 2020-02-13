Ученые открыли новый континент

Ученые открыли новый континент3
- 13.02.2020, 22:44
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Континент назвали Зеландией.
Ученые открыли восьмой континент, его назвали Зеландией. Изучив восточное побережье Австралии, геологи пришли к выводу, что Новая Зеландия не является группой островов, передают «Известия».
С научной точки зрения, это отдельный континент, большая часть которого находится под водой.
Исследование было проведено еще в 2017 году, однако окончательные результаты были опубликованы только сейчас.
Несколько лет ученые анализировали и изучали геологические структуры.