Ученые открыли новый континент 3 13.02.2020, 22:44

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Континент назвали Зеландией.

Ученые открыли восьмой континент, его назвали Зеландией. Изучив восточное побережье Австралии, геологи пришли к выводу, что Новая Зеландия не является группой островов, передают «Известия».

С научной точки зрения, это отдельный континент, большая часть которого находится под водой.

Исследование было проведено еще в 2017 году, однако окончательные результаты были опубликованы только сейчас.

Несколько лет ученые анализировали и изучали геологические структуры.