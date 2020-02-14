Эксперт: Военное столкновение Турции и России может начаться с нового сбитого самолета 8 14.02.2020, 10:32

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Это следует из ситуации в сирийском Идлибе.

Российско-турецкие переговоры по деэскалации ситуации в Сирии 10 февраля не привели к каким-либо результатам. Анкара потребовала прекратить нападения на турецкие посты на северо-западе Сирии, Москва, в свою очередь, выразила беспокойство ростом напряженности в Сирии, но ни о каких конкретных шагах стороны не договорились, сообщает dw.com.

Бои в Идлибе

Переговорам между Россией и Турцией предшествовали наступательные действия сирийской армии в провинции Идлиб, в результате которых с начала февраля были убиты 13 турецких солдат. Анкара не замедлила с ответом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие истребители F-16 нанесли удары по 46 целям в Сирии, при этом, по разным оценкам, погибли от 30 до 35 сирийских солдат. "Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так и впредь", - пообещал Эрдоган.

Следующим шагом стала переброска Турцией сотен единиц военной техники и войск на свои аванпосты в Идлибе. Эрдоган заявил, что Анкара будет атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если армия Башара Асада продолжат наступление. Впрочем, наблюдатели полагают, что Турция вряд ли решится на какие-то серьезные шаги, грозящие прямым столкновением с российской авиацией и военными частями, поддерживающими войска Асада.

Ни Россия, ни Турция не готовы поступиться своими позициями в Идлибе, считает Тобиас Шнайдер (Tobias Schneider), старший научный сотрудник Института глобальной государственной политики в Берлине. "Мы можем стать свидетелями небольшого столкновения, подобного тому, которое случилось в 2015 году, когда турки сбили российский самолет. И тогда мы увидим, кто отступит первым. Сейчас это большой вопрос", - констатировал политолог.

Встреча в формате "Сочи 2.0" помогла бы Турции и РФ достичь баланса

После того как в 2015 году Россия вступила в войну в Сирии, поддержав режим Асада авиационными ударами по объектам повстанцев и переломив ход событий в пользу сирийского правительства, Турция в 2016 году оказала поддержку некоторым повстанческим группировкам на севере Сирии.

После ряда мирных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, проходивших в Астане и Сочи при посредничестве правительств России, Турции и Ирана, сторонам удалось достичь хрупкого перемирия. Однако теперь оно, похоже, вновь находится под угрозой, а Кремль поддерживает наступление сирийской армии в районах, контролируемых Турцией.

По мнению Тобиаса Шнайдера, Турция находится в более слабой позиции. Непростые отношения Анкары с другими членами НАТО снизили вероятность того, что США или европейские страны помогут восстановить равновесие. Политолог Мохамад Кавас предположил, что наиболее вероятным вариантом развития ситуации на фоне военной интервенции Турции станут новые переговоры. "Встреча в формате "Сочи 2.0" могла бы помочь сторонам достичь баланса", - считает Шнайдер.

Взятие Идлиба войсками Асада - вопрос времени?

Тобиас Шнайдер допускает, что, наращивая военное присутствие в регионе, Анкара пытается вынудить к отступлению сирийскую армию, чтобы тем самым усилить свою позицию в случае новых переговоров с Москвой. Но с учетом того, что турецкие ВВС "дезорганизованы", основной вопрос, по мнению эксперта, "заключается в том, сможет ли Турция удерживать свои позиции без реальной угрозы в отношении России. И готова ли Анкара зайти так далеко?"

Немецкий политолог называет ситуацию "медленно управляемым крахом Идлиба", поскольку Асад продолжает периодически проводить небольшие военные операции по постепенному захвату районов, удерживаемых повстанцами.

Во вторник, 12 февраля, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что город Идлиб, в котором проживают около 280 тысяч человек, в случае продолжения военных действий может "превратиться в кладбище".

Турция наводнена сирийскими беженцами

С декабря 2019 года в результате наступления войск Асада в провинции Идлиб, ее население составляет три миллиона человек, статус перемещенных лиц получили более 700 тысяс мирных жителей - это больше, чем когда-либо за период войны в Сирии.

В Турции уже нашли убежище 3,5 млн бежавших от войны сирийцев. Анкара выступает против увеличения их числа, указывая, что страна достигла пределов возможного в приеме беженцев. Эрдоган уже предупредил, что если поток не удастся сократить, Турция откроет границу для беженцев в Европу вопреки соглашению, заключенному между Евросоюзом и Анкарой в 2016 году. В этом случае Тобиас Шнайнер не исключает, что ЕС пересмотрит договор с Турцией и введет против нее санкции.