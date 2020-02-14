В Китае заявили о новом эффективном способе лечения коронавируса 11 14.02.2020, 10:55

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Уже есть успешные результаты его применения.

В Китае врачи больницы Цзиньиньтань в городе Ухань заявили, что нашли новый эффективный способ лечения коронавируса.

Как заявил главный врач больницы, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от доноров, которые идут на поправку, сообщает агентство Sina (перевод — nv.ua).

Врач объяснил, что в крови тех, кто выздоравливает, содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием.

Отмечается, что такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии.

В Китае за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, умер 121 человек. Общее число погибших составило 1380.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ считают, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты.