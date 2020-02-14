Матас Балтрукявичюс: Ностальгия по советской эпохе постепенно проходит 1 14.02.2020, 15:43

Матас Балтрукявичюс

Фото: 15min.lt

Жители Литвы достаточно критично относятся к РФ и Путину.

На днях американский научно-исследовательский Pew Research Center (PEW центр) объявил результаты исследования того, как в мире относятся к Российской Федерации и оценивают деятельность президента России Владимира Путина. О результатах исследования в Литве корреспондент Charter97.org поговорил с Матасам Балтрукявичюсом, политологом и аналитиком Вильнюсского института политического анализа.

- Согласно опросу PEW, положительное мнение о России у 29 проц. населения Литвы. Чем это объясняется?

- Опросы, в которых спрашивают людей об отношении к стране, не следует рассматривать исключительно с политической точки зрения. Мы не можем точно сказать, что означает это положительное мнение - возможно, кому-то нравится российская хоккейная команда, а политика вовсе не интересует этого человека.

Мне бы хотелось рассмотреть результаты этого опроса в общеевропейском контексте. К России хуже, чем в Литве, относятся только в Нидерландах и Швеции (если принять во внимание статистическую погрешность).

Тот факт, что мнение людей основывается не только на политическом контексте демонстрирует и то, что в Украине и Литве, например, к России относятся одинаково, а вот к Путину в Украине позитивно относится только 11% опрошенных респондентов.

Наконец, согласно последней переписи, в Литве проживает 170 тыс. русскоязычное меньшинство. Многие представители этого меньшинства почти наверняка даже при самых негативных политических событиях в Российской Федерации наверняка не будут плохо относиться к России.

- 23% литовцев доверяет президенту России Владимиру Путину. Как вы оцениваете эту тенденцию?

- В отличие от российской оценки, эта оценка носит чисто политический характер. Опять же, однако, я хотел бы отметить, что, учитывая статистическую погрешность, к Путину относятся более критически, чем в Литве, только в Польше, Украине и Бразилии.

- Какие факторы влияют на то, что некоторые люди позитивно относятся к деятельности Владимира Путина?

- Позвольте мне привести один пример. Чуть больше года назад меня пригласили выступить в детском лагере. Большинство его участников были представителями национальных меньшинств, которые между собой общались на русском языке. И вот когда мы беседовали о мужественности и ее критериях, один мальчик встал и закричал: «Владимир Владимирович Путин». Сначала я думал, что ребенок шутит, но вскоре и другие дети стали очень серьезно хвалить крутой стиль Владимира Путина, его отношение к спорту, порядку и стабильности.

Многие представители национальных меньшинств живут в плане информации за пределами Литвы, и на них обрушивается море кремлевской пропаганды. Представители старшего поколения зачастую знают хорошо один-единственный иностранный язык - русский. Пакеты спутникового телевидения предлагают множество каналов из России. Я подсчитал, что один поставщик услуг предлагает на литовском рынке до 36 телеканалов на русском языке.

Конечно, не все они одинаковы, но пропагандистский контент, безусловно, можно найти, так как пакеты включают телеканалы, ретрансляция которых в прошлом подвергалась ограничениям со стороны литовского государственного регулятора средств массовой информации.

Кроме того, следует принять во внимание то, что некоторые все еще испытывают ностальгию по советской эпохе. Согласно опросу, проведенному после выборов 2016 года, 26% литовцев считает, что жизнь в советское время была лучше, чем в настоящее время. Их доля самая высокая среди пожилых людей. Владимир Путин неоднократно демонстрировал свою ностальгию по советской эпохе.