«Пусть вам, взрослым, будет стыдно» 7 15.02.2020, 9:49

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Иллюстрационное фото

Воспитатели обещали пришить к одежде детей красные вешалки, если родители не сделают это сами.

В чате группы столичного детского сада воспитатель обратилась к родителям, напомнив, что на родительском собрании их просили проверить наличие вешалок на одежде у детей, пишет «Салiдарнасць».

«У большинства их как не было, так и нет. Мы купим красную тесьму и пришьем к одежде детей красные вешалки. Пусть вам, взрослым, будет стыдно, что воспитатель тратит время на их пришивание», — написала воспитатель.

Она сослалась на то, что в детском саду проводит проверку городская санстанция, и вешалки должны быть на всей одежде (на юбках, штанах, сарафанах, колготках и т.д.).

— Очень удивила реакция родителей, — рассказала Юлия, сын которой посещает детский сад. — Возмутилась только часть группы. Некоторые начали извиняться, мол, простите, мы исправимся, все пришьем. Уточняли, нужно ли пришивать петельки на легинсах. Просто абсурд! Остальные промолчали.

Юлия возмутилась: «Мы все взрослые люди. Почему нам должно быть стыдно, что мы такую дурость не делаем?»

В соцсети родители, узнав о новом требовании к одежде детей, удивились: «Совсем с ума сошли!»

Кто-то пошутил: а давайте на детей вешалки пришьем — это же удобно, повесил ребенка в шкафчик, и никто пол не пачкает и игрушки не разбрасывает. Многие поддержали Юлию, посчитав предложение воспитателей глупостью.

Мама отправила запрос в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, чтобы выяснить, существует ли требование пришивать петельки к детской одежде.

В ответе за подписью заместителя главного государственного санитарного врача Минска Сергея Козыревича было написано о санитарных нормах и правилах, которые касаются дошкольных учреждений. В соответствии с этими нормами конструкция шкафов для верхней одежды должна предусматривать ячейки с полками для головных уборов, обуви, вешалки для верхней одежды.

Требование к личной одежде детей одно: она должна быть чистая и опрятная. Вопрос о наличии или отсутствии петелек на одежде для удобства ее хранения родители имеют право решать сами.

Юлия переслала документ в чат группы и предложила воспитателям показывать его санитарным службам во время проверок.

По словам мамы, письмо центра гигиены и эпидемиологии зачитали всему коллективу детского сада.

— Воспитатель сказала, что вы же понимаете, кроме законов, есть правила внутреннего распорядка. Также она сослалась на то, что у многих детей на куртках не было петелек. Как я поняла, это была ее собственная инициатива — пришивать вешалки. В других группах никто от родителей не требовал этого.

Юлия отмечает, что большинство родителей на ответ санитарного врача не отреагировали.

— Предполагаю, что некоторые пришили петельки, потому что не хотят проблем, — улыбается мама.