В Гродно около «Азота» разгорелся дачный конфликт с властями 3 15.02.2020, 11:24

2,134

Около 100 дачных участков собираются снести.

В гродненском дачном товариществе «Химик-Азот» снова неспокойно: на один из участков, который был ранее признан «самозахватом» (дачники с таким определением не согласны), 13 февраля, пришла строительная техника. Однако хозяйка, 73-летняя Раиса Васильевна, жалуется, что ее не предупредили о том, что здесь будут что-то делать. Женщина узнала о том, что на участке пилят деревья, от соседей. Приехав на место, ахнула — от сада ничего не осталось. Дачники вызвали милицию, написав заявление о порче имущества. Разрешать конфликт приехал начальник отдела социального развития «ГродноАзота», а еще сам гендиректор — Игорь Бобырь, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Что происходит?

Сейчас в садовом товариществе «Химик-Азот», который находится фактически в черте города, около 950 участков — и примерно 100 из них оказались в патовой ситуации. Весной прошлого года хозяева этих наделов узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно. А первого ноября прошлого года дачникам надо было снести строения и очистить землю от деревьев и кустарников за свой счет.

С таким положением дел люди не согласились — и даже написали открытое письмо президенту, где обрисовали свою проблему, а также встретились с губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым, который пообещал разобраться с ситуацией.

В декабре 2019 года дачники получили из облисполкома ответ, что, «учитывая поручение председателя облисполкома, ОАО «ГродноАзот проводится работа индивидуально с каждым землепользователем, решение о принудительном освобождении земельных участков не готовится», за исключением тех, которые попадают в зону строительства нового автомобильного моста.

Также в документе написано, что по данному вопросу создана рабочая группа, а срок освобождения «незаконных» земельных участков продлен до урегулирования ситуация. По сути снос дач должен был быть приостановлен, однако в конце января дачники жаловались, что строители все равно все сносят. На место тогда выехали представители представителями администрации и главным коммунальником Октябрьского района Гродно Марьяном Жуком.

Некоторые дачники снова подали документы в суд для того, чтобы их участки были признаны законными. Некоторые судебные заседания по данному вопросу будут проходить на следующей неделе.

Фото: tut.by

«Неужели нельзя как-то по-человечески к нам отнестись?»

Участок Раисы Васильевны, по словам представителей ОАО «ГродноАзот», находится на подземных коммуникациях предприятия, которые скоро должны начать ремонтировать — поэтому сейчас здесь проводятся подготовительные работы.

Фото: tut.by

— Я все понимаю. Нас, конечно, и раньше предупреждали, что дач здесь скоро не будет, но неужели нельзя как-то по-человечески к нам отнестись? Мне никто не звонил, никакие уведомления не приходили. Я вчера приехала — и чуть сердце на стало: посмотрите, все деревья спилили, кусты пропали… Видно, что выкапывали недавно, — показывает свежую ямку на своем участке женщина. — Какие у нас тут были яблони, сливы, верба и орех! Все спилили. И что? Завтра я приду на участок — и домика моего уже не будет? Хотя бы сказали раньше, мы бы уже сами что-то вывезли.

На участке тем временем стоит строительная техника — правда, рабочие все действия прекратили. Ждут указаний начальства.

— Нам сказали пилить, мы и пилим. Жалко, конечно, этих дач. И людей жалко — но что мы можем сделать? — говорят рабочие.

— Но вы же калитку выломали, вещи все повыкидывали, — говорит им Раиса Васильевна.

— А как мы должны были работать? — спрашивают строители.

Фото: tut.by

В итоге они уходят с участка. Дачники же вызывают участкового. Полчаса они рассказывают милиционеру о том, что здесь происходит, показывают документы. Хозяйка имущества пишет заявление о его порче, подсчитывает: всего выпилили 23 дерева и кустарники.

Милиционер заявление принимает и говорит, что передаст все бумаги в администрацию Октябрьского района города для дальнейшего разбирательства.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

«Когда эти участки выдавались, то использовать их можно было только как огороды»

Тем временем на дачи приезжает начальник отдела социального развития ОАО «ГродноАзот» Павел Лисовский. Он рассказывает, что участок Раисы Васильевны стоит на подземных коммуникациях, а по документам эта земля принадлежит «ГродноАзоту», в обязанности предприятия входят благоустройство и подготовка территории к капитальному ремонту труб — чем сейчас и занимаются строители.

— Все, что в границах территории «ГродноАзот», освобождается. Мы не хотим останавливать производство и не хотим, чтобы произошел какой-нибудь несчастный случай: коммуникации старые, капитальный ремонт их не проводился с 60-х годов прошлого века. Уже были сильные прорывы, и никто не даст гарантии, что их больше не будет. При этом, когда эти участки выдавались, то использовать их можно было только как огороды — но сейчас мы видим, что здесь растут деревья. Сами понимаете, корневая система может значительно повредить проложенные коммуникации, — говорит Павел Лисовский и показывает план дачного поселка.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Зеленым на карте отмечена та земля, где проложены трубы. Уточнения в план вносились в этом году — предприятие заказала экспертизу специалистам проектного института «Гродногипрозем».

Дачники парируют: участки спорные, суды еще идут — и сносить на этих наделах пока ничего нельзя. Они показывают ответы из облисполкома и объясняют, что и не против сноса, но хотелось бы, чтобы предупреждали о начале строительных работ — чтобы у людей была возможность вывезти свое имущество.

Представители «ГродноАзота» говорят, что людей о сносе предупреждали с 2015 года, давали читать постановления — и дачники даже ставили свои подписи под документами.

— И что? Меня тогда предупредили о сносе — и я должна была пять лет сидеть и ждать, когда же приедут строители? Я же боролась: писала заявления, подавала в суд, чтобы узаконить участок, — плачет Раиса Васильевна.

Фото: tut.by

К гродненцам приехал и генеральный директор «ГроднаАзот» Игорь Бобырь. Выслушал, попытался объяснить, приводил аргументы — дачники спорили и показывали документы. В конце встречи все остались при своем. На том и разошлись.

Сейчас зона коммуникаций завода обозначена специальными желтыми значками. Она идет вдоль дороги и на несколько метров заходит на участки. До значков все будет снесено. К сожалению, домики, попадающие в зону, также идут под снос. Те, к оторые стоят дальше — останутся. Трогать их не будут. Некоторым дачникам придется подвинуть свои заборы, тем самым уменьшив свои участки.

Дача Раисы Васильевны попадает под снос полностью. Но пока с ее участка строители ушли.