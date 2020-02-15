Фотофакт: киоск с сигаретами установили рядом с детской площадкой 18 15.02.2020, 18:49

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Иллюстрационное фото

Новая «Табакерка» появилась в столичном жилом квартале «Магистр», где живут работники культуры и науки.

Киоск по продаже сигарет установили на остановке общественного транспорта. Проблема в то, что она находится совсем рядом с детской площадкой. А детская площадка – у входа в филиал детской поликлиники, передает «Солидарность».

Ранее в Минске уже был случай, когда киоск по продаже сигарет установили в ста метрах от детской поликлиники. Но чиновники ответили, что нарушений нет: Мингорисполком не указал конкретные расстояния от больниц, поликлиник, школ и т.д.

Около 2500 «Табакерок» по стране устанавливает компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину.

На днях стало известно, что «Минсктранс» уменьшит сеть киосков – талоны на проезд уже стали продавать в «Табакерках».