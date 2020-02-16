«Среди ночи в салон пожаловал майор Перепечкин» 2 16.02.2020, 9:35

3,613

Защитник независимости рассказал, как власти превратили его в Джеймса Бонда.

Чтобы вручить активисту «Народной Грамады» Евгению Вильскому протокол об «административном правонарушении» за акцию в защиту независимости Беларуси, Полоцкий РОВД в лице майора Перепечкина провел целую спецоперацию с привлечением больших сил и незаконной телефонной прослушкой.

О том, как власти «проявили» уважение и превратили скромного активиста едва ли не в белорусского Джеймса Бонда, Евгений Вильский рассказал пресс-службе «Народной Грамады»:

— Маршрутку из Минска, в которой я ехал, остановило ГАИ в Сорочино. После короткого разговора с водителем нас отпустили. Затем на подъезде к Полоцку, перед знаком, короткой сиреной и проблесковыми маячками маршрутку остановили второй раз. В салон пожаловал майор М. Перепечкин в сопровождении еще одного сотрудника и пригласил выйти для оформления протокола по административному делу.

Я вышел и предложил Перепечкину быстренько все оформить, так как я ничего говорить не буду, нечего время терять и задерживать людей. Это его даже как-то обрадовало, и в течение минут пятнадцати все формальности были соблюдены. Все было предельно вежливо. Майор даже терпел подколы про сверхурочные и его широкую известность в Беларуси.

Чтобы вы понимали ситуацию, все это происходило в 23:30 ночи.

Законно ли держать ночью людей в маршрутке на трассе? И законно ли применять такие методы поиска «преступников»? Законно ли прослушивать телефон по административному делу? Иначе как майор Перепечкин сумел бы вычислить маршрутку?

И да, суд назначен на 20 02. За акцию в поддержку независимости у стен Софийского собора.