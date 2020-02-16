Фотофакт: Невзрачные квартиры возле БелАЭС сдают почти за тысячу долларов каждую 17 16.02.2020, 13:49

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Фото: dpa

Откуда такая цена?

Минский фотограф Сергей Гудилин обратил внимание на некоторые цены арендного жилья в Островце (Гродненская область), где заканчивают строить и готовятся к скорому запуску БелАЭС.

Обычные квартиры без вычурного ремонта и каких-либо особенных изысков (иными словами, далеко не новое здание Верховного суда и даже не искусство Dana Holdings) здесь предлагают за почти тысячу долларов за штуку. Мы пошли в интернет и отыскали парочку таких объявлений, пишет kyky.org.

Например, за двухкомнатную квартиру в Островце по улице Володарского, 7 просят 850 долларов. Общая площадь – 48,7 квадратного метра, и, как указано в объявлении, внутри – вся бытовая техника и мебель.

Во втором объявлении аренда трехкомнатной квартиры в Островце стоит 700 долларов (сотня квадратных метров). Чуть ниже уточняется, что на самом деле жилье находится не в самом Островце, а за 18 километров от него – в Ошмянах. «Евроремонт. Вся необходимая техника (телевизоры, посудомоечная машина, стиральная машина). Wi-Fi. Желательно для сотрудников АЭС», – пишут арендодатели.

За двухкомнатную квартиру на улице Володарского, 44 придется выкладывать 600 долларов ежемесячно (51 квадратный метр), но ее мы заранее не увидим – владельцы посчитали, что и без фото объявление выглядит хорошо. Как и не увидим жилье по улице Ленинская, 11 за 600 долларов в месяц (41 квадратный метр), но можем пофантазировать – также пишут, что в квартире есть мебель и техника.

Хозяева еще одной квартиры на улице Володарского, 63В (62 квадратных метра) прикрепили к объявлению только план, который обойдется арендатору в 800 долларов в месяц. Есть, конечно, варианты и подешевле – например, квартира в Ошмянах за 200 долларов ежемесячной планы (к несчатью, фото отсутствуют). Но в нее заселят лишь чиловека, трудостроенного на БелАЭС.

Тем временем пуск первого энергоблока БелАЭС, которая строится по российскому проекту, произойдет уже в 2020 году. Второй энергоблок станции хотят ввести в эксплуатацию в 2021 году. На нем уже выполнено 70% строительно-монтажных работ.