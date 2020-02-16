В Кремле идет грызня за передел украденного Эль Мюрид, «Главред»

16.02.2020, 16:40

Вся проблема «элиты» в том, что система пикирует.

Сохранить наворованное «элитами» можно только в случае, если они останутся у власти. Для этого Путин и переписывает конституцию.

Агентство Блумберг утверждает, что запущенный в России конституционный переворот - это "план Б" по продлению полномочий Путина на вершине власти.

Нужно сказать, что Блумберг озвучивает секрет полишинеля, так как ничего особо и не скрывалось. Текущий срок Путина с самого начала посвящен только одной проблеме: продлению полномочий. Все остальные проблемы и задачи по сравнению с этой для верхушки российской власти являются совершенно несущественными.

Причина точно так же понятна - сохранение украденного у страны возможно только в случае, если сложившаяся ситуация будет зафиксирована до полной неподвижности.

Однако сама по себе стабильность уже не решает базовую задачу нынешней правящей элиты. Скорее, наоборот. Вся проблема в том, что система пикирует. Мафиозное государство, в котором власть ориентирована не на развитие страны, а на ее разграбление, объективно ведет страну по пути деградации.

Преступники, выжившие в войнах девяностых годов и захватившие власть в нулевые, стали той раковой опухолью, которая иссушает страну, перераспределяя уменьшающийся ресурс национального богатства в свою пользу. Но этот ресурс не бесконечен, и теперь на повестку встал вопрос внутриэлитных войн за передел уже поделенного.

Эль Мюрид, «Главред»