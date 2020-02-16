Подборка фильмов с интересным сюжетом для просмотра вечером 16.02.2020, 20:45

Каждый найдет картину для себя.

Что посмотреть вечером? После насыщенного дня хочется отыскать легкий фильм с интересным сюжетом, хорошей актерской командой и визуальным рядом, просмотр которого подарит приятные впечатления. Старые фильмы, которые стоит посмотреть, а также новинки кино, собранные в статье nur.kz, обязательно станут украшением вечера и подарят море теплых эмоций.

Следующие фильмы поднимут настроение и украсят вечер:

«Хоть раз в жизни» (2013)

Хороший фильм на вечер — светлый, лирический и музыкальный. Главные роли в нем сыграли Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Гордость и предубеждение») и Марк Руффало («Между небом и землей», «Мстители»). Кроме того, в картине можно увидеть солиста Maroon 5 Адама Левина.

Сюжет повествует о музыкантах, которые любят свое дело и верят в осуществление мечты. Конечно, их путь не будет простым, но именно это вдохновляет и придает сил. В прокате лента собрала $63,5 млн, рейтинг на IMDb — 7,4.

«Жизнь как чудо» (2004)

Этот интересный фильм легендарного Эмира Кустурицы («Папа в командировке», «Аризонская мечта») называют одним из лучших среди произведений режиссера. Критики отметили его премиями «Сезар» и «Золотой глобус» 2005 года.

Незамысловатый на первый взгляд сюжет по мере просмотра все больше завораживает и не дает отвлечься ни на минуту. История чудаковатого инженера Луки (Славко Штимац), его душевнобольной супруги Ядранки (Весна Тривалич) и их сына Милоша (Вук Костич) сделана мастерски, смотрится на одном дыхании и запоминается навсегда.

«Письма к М.» (2011)

Что посмотреть, если хочется атмосферы праздника и простой жизненной истории? Уютная и согревающая лента под названием «Письма к М.» подойдет как нельзя лучше. Эту легкую комедийную мелодраму сняли в Польше, а близка она стала зрителям по всему земному шару.

Главный герой фильма Миколай — диджей на радио, он поддерживает людей, которые звонят к нему и рассказывают о своих проблемах. Вот только себе он помочь не может. Пока Миколай проводит на работе очередное Рождество, его маленький сын ждет возможности услышать папин голос по радио.

«Что-то новенькое» (2006)

Романтические фильмы, топ которых каждый год пополняется новыми картинами, тоже могут поднять настроение. Отличный пример тому добротная комедийная мелодрама «Что-то новенькое».

В центре сюжета — умница и красавица Кения МакКвин. Темнокожая девушка сумела построить успешную карьеру и стать идеальной во всех отношениях, кроме одной сферы. Кения утверждает, что не хочет замуж и не интересуется любовью. Но все изменится, когда ей встретится симпатичный ландшафтный дизайнер Брайан.

«Довольно слов» (2013)

«Довольно слов» — фильм, который стоит посмотреть любителям запутанных житейских историй. Однажды на вечеринке массажистка Ева (Джулия Луи-Дрейфус) знакомится с поэтессой Мэриэнн (Кэтрин Кинер) и с очаровательным Альбертом (Джеймс Гандольфини). Оба они ей интересны, с Мэриэнн хочется дружить, а с Альбертом намечается роман.

Но оказывается, что новые знакомые Евы раньше были супругами, а теперь терпеть друг друга не могут. Талантливая актерская игра заслуживает внимания и создает легкую атмосферу.