Дуэль деспотов 17.02.2020, 11:37

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Фото: ТАСС

Поддержит ли НАТО Турцию?

"В Идлибе Реджеп Тайип Эрдоган и шеф Кремля Владимир Путин держат курс на конфронтацию. Турция расширяет свое военное присутствие в сирийской провинции. Позовет ли она скоро на помощь НАТО?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel (перевод - inopressa.ru).

"Словесную войну Россия и Турция начали в Сирии давно. За эскалацию насилия в Идлибе ответственна только Анкара, заявила недавно представительница российского министерства иностранных дел. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган более или менее открыто пригрозил войной своему российскому коллеге Владимиру Путину: "Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", - передает издание.

"Люди в регионе теперь задаются вопросом, не станет ли Идлиб действительно местом противостояния турецких и российских войск. В сущности в последние годы Путин и Эрдоган поддерживали особую мужскую дружбу, - отмечают журналисты Максимилиан Попп и Анна-Софи Шнайдер. - После неудавшейся попытки переворота в Турции в июле 2016 года оба президента разговаривали друг с другом 70 раз. Ни с одним другим главой государства Эрдоган не поддерживает более тесных отношений. Анкара, несмотря на протесты США, приобрела российскую систему ПРО С-400. Россия строит в Турции атомную электростанцию".

"Но как бы активно Эрдоган и Путин ни демонстрировали свою мнимую близость, во многих внешнеполитических вопросах они сильно расходятся во мнениях. Оба автократа по-разному смотрят на Ливию, Кипр, на конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Но опаснее всего их соперничество в Сирии", - указывает издание.

В 2015 году, после того, как Турция сбила российский бомбардировщик над Сирией, страны уже стояли на пороге войны, но благодаря тому, что Эрдоган принес свои извинения Путину, обстановка разрядилась. "С тех пор оба государства координировали свою политику в Сирии. Турция уменьшила свою поддержку настроенных против Асада повстанцев. Путин предоставил Эрдогану свободу действий в наступлении на северо-востоке Сирии. Но теперь противостояние снова обостряется".

"Наступление режима Асада и России на Идлиб ставит Турцию под давление. По данным ООН, на границе с Турцией находится более полумиллиона сирийских беженцев, сам Эрдоган говорит о миллионе человек. Турция, которая уже приняла около 3,5 млн сирийцев, опасается еще одного миграционного кризиса", - поясняет издание.

"Сирийский режим окружил несколько наблюдательных постов турецкой армии в Идлибе. Эрдоган поставил Асаду ультиматум. Если сирийская армия до конца месяца не выведет своих военных за пределы наблюдательных постов Турции, Анкара будет действовать, пригрозил он. Его партнер по коалиции в правительстве, ультраправый Девлет Бахчели уже потребовал разработать план по наступлению на Дамаск для "ликвидации тирана".

"Пока еще создается впечатление, что Эрдоган хочет в первую очередь занять угрожающую позицию, чтобы добиться лучшего результата на переговорах. Бурханеттин Дюран, директор близкого к правительству турецкого аналитического центра Seta, намекнул в статье для газеты Daily Sabah, что Турция хочет создать в Идлибе буферную зону наподобие той, что была создана ею на северо-востоке Сирии".

"Россия контролирует воздушное пространство над Идлибом. Эрдоган, вероятно, вполне отдает себе отчет в том, что без согласия Путина он дееспособен в Сирии лишь в ограниченной мере. Тем не менее, существует риск того, что из-за наращивания военного присутствия и воинственной риторики ситуация может быстро полностью выйти из-под контроля", - говорится в статье.

"В этом случае турецкое правительство, кажется, надеется на помощь Запада. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри был на этой неделе в Анкаре. "Наш союзник Турция в опасности. И эта опасность исходит от России и режима Асада", - заявил он. "Что, если конфликт между Турцией и Россией продолжил обостряться?, - спросил один турецкий журналист. - Поддержит ли НАТО Турцию?". На этот вопрос скоро, вероятно, будет дан ответ", - резюмирует Der Spiegel.