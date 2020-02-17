Белорус за отказ выплатить ему премии удалил электронную почту работодателя 5 17.02.2020, 16:48

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Представитель фирмы обратился с заявлением в органы внутренних дел.

Белорус, занимавший должность директора в одном из ЧТУП, был уволен, однако оказался недоволен недоплаченными, по его мнению, премиями. Этим он мотивировал свои дальнейшие действия: несанкционированный доступ к электронной почте бывшего работодателя. Получив его, мужчина удалил из входящей корреспонденции письма от организаций-партнеров, предварительно сделав копии, передает onliner.by.

Затем он сменил пароль, чем дезорганизовал работу ЧТУП, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Обвиняемый потребовал от руководства предприятия доплатить ему премии, за что обещал восстановить доступ к почтовому ящику. После получения суммы мужчина сдержал слово. Тем не менее представитель фирмы обратился с заявлением в органы внутренних дел.

Вина белоруса в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 349 и ч. 1 ст. 251 Уголовного кодекса Республики Беларусь, была доказана в полном объеме. Мужчина также признал свою вину и чистосердечно раскаялся, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, положительно характеризовался по месту жительства и работы.

В качестве наказания ему назначили штраф и конфисковали ноутбук, с помощью которого мужчина саботировал работу ЧТУП.

Приговор суда вступил в законную силу.