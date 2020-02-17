После «праздника» по изменению Конституции РФ у власти будет похмелье 1 Федор Крашенинников

17.02.2020, 17:17

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Карикатура: Сергей Елкин / DW

Кампания за поправки к конституции создаст для власти РФ серьезны проблемы в будущем.

Как всегда бывает на старте федеральных кампаний, администрация президента собрала региональных чиновников от идеологии (в каждом регионе есть специальный вице-губернатор по политическим вопросам, который курирует все выборы и смежные с ними темы) и руководителей избирательных комиссий на семинар в Подмосковье, где до них были доведены контрольные цифры: явка - 60 процентов, "за" - 70 процентов от проголосовавших. Впрочем, Кремль согласен и на явку в 50-55 процентов в среднем по стране, очевидно рассчитывая увеличить итоговые показатели за счет тех регионов, в которых и явка, и итоги всегда зашкаливают.

Ни для кого из знакомых с тем, как функционирует политическая система путинской России, не секрет, что голосования в ней - не моменты непредсказуемости и выбора, а способ легализовать заранее согласованные результаты, а во многих случаях - и заранее утвержденные проценты.

При таком подходе самой большой проблемой становится явка избирателей: с одной стороны, отсутствие интриги подрывает интерес населения к электоральным процедурам, с другой, - Путину крайне важно раз за разом демонстрировать сплочение народа вокруг себя, что предполагает массовое участие в голосованиях.

Атмосфера праздника

По разным данным, сейчас желающих поучаствовать в голосовании по конституции не очень много - называют цифры в 30 - 40 процентов избирателей. Само по себе это не удивительно: популярность Конституции как таковой среди граждан России не слишком высока.

В качестве мер привлечения избирателей на участки кремлевские технологи рекомендуют создать вокруг голосования "атмосферу праздника", но едва ли кто-то серьезно полагает, что буфетами и концертами самодеятельности в 2020 году можно завлечь на участки достаточно количество избирателей.

В реальности властям на местах придется активно использовать и кнут, и пряник для привлечения нужного процента избирателей: тех, кого можно заставить прийти голосовать будут заставлять, а тех, кого еще можно уговорить - будут уговаривать, обещая невероятное улучшение жизни сразу после принятие путинских поправок к Конституции.

На уговоры, судя по всему, возлагаются самые большие надежды, что неудивительно: как ни мощна система принуждения избирателей в подконтрольных государству организациях и учреждениях, одних бюджетников и приравненных к ним категорий подневольных граждан для достижения заданных результатов недостаточно.

Эхо пенсионной реформы

Никто и не скрывает, что главный козырь власти в игре по мобилизации граждан в поддержку поправок к конституции - щедрые посулы в социальной сфере. Но социальные обещания - не только способ привлечь симпатии граждан к путинским поправкам, но и попытка реабилитироваться после пресловутой пенсионной реформы, которая больно ударила по рейтингу власти и лично Путина.

И тут важно напомнить, что мощный негативный эффект от повышения пенсионного возраста наблюдатели связывали с прошедшими в 2018 году президентскими выборами, в ходе которых Путин тоже не скупился на обещания хорошей жизни. Сначала миллионы избирателей убедили в том, что их голос ценен, и они своими руками выбирают себе лучшее будущее, а спустя небольшой промежуток времени они обнаружили, что власть по сути дела их предала, повысив пенсионный возраст.

Казалось бы, вся эта история должна была заставить окружение Путина задуматься о том, стоит ли любой ценой завлекать на участки избирателей, не думая о последствиях. Но, судя по всему, никаких уроков из прошлого извлечено не было и весь механизм тотальной мобилизации избирателей был запущен вновь, спустя всего два года после президентских выборов и повышения пенсионного возраста.

Будущие издержки

Можно не сомневаться, что организаторам апрельского голосования удастся отчитаться о достижении поставленных целей - и по явке избирателей, и по проценту проголосовавших за поправки. В конце концов, голосование планируется провести по специально для него придуманным правилам, что само по себе делает невозможным проигрыш его организаторов.

Однако негативные последствия всей этой процедуры для системы очевидны уже сейчас. Ради достижения тактических целей, Путин запустил внеочередную общероссийскую мобилизационную кампанию, превращая ее из чрезвычайного мероприятия, проходящего раз в несколько лет, в дежурный политический прием.

Выдержит ли политический аппарат власти жизнь в таком ритме? Готовы ли избиратели и дальше так часто и так массово ходить на избирательные участки? Готова ли власть к тому, что к следующему всероссийскому голосованию (например, к досрочным выборам Государственной думы, о которых все чаще говорят) придется не только придумывать новые социальные обещания, превосходящие все предыдущие, но и столкнуться с падением рейтингов из-за того, что к тому времени наверняка не будет выполнено многое из того, что обещается сейчас?

Федор Крашенинников, DW