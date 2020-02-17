США вложат $1 миллиард в энергетические проекты «Троеморья» 2 17.02.2020, 18:44

Польша поддерживает инициативу Америки.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал «важной» декларацию США о намерении инвестировать один миллиард долларов в энергетические проекты в странах Центральной и Восточной Европы, входящих в инициативу «Троеморье», передает «Польское радио».

С декларацией выступил 15 февраля госсекретарь США Майк Помпео во время конференции по мировой безопасности в Мюнхене. Американский политик заявил, что инвестиции США помогут снизить энергетическую зависимость стран Центральной и Восточной Европы от России.

Майк Помпео отметил, что поддержка инициативы «Троеморье» является доказательством того, что Соединенные Штаты Америки вовлечены в вопросы глобальной безопасности.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что американская декларация имеет не только экономическое значение.

Министр ожидает, что те страны, которые колебались перед вступлением в инициативу «Троеморье», теперь будут иметь дополнительный аргумент, чтобы также присоединиться к этому содружеству.

Яцек Чапутович полагает, что американские инвестиции могут быть направлены, в частности, на развитие стратегической инфраструктуры, такой как порт сжиженного природного газа или газопровод «Балтийская труба».