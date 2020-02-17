США вложат $1 миллиард в энергетические проекты «Троеморья»2
- 17.02.2020, 18:44
Польша поддерживает инициативу Америки.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал «важной» декларацию США о намерении инвестировать один миллиард долларов в энергетические проекты в странах Центральной и Восточной Европы, входящих в инициативу «Троеморье», передает «Польское радио».
С декларацией выступил 15 февраля госсекретарь США Майк Помпео во время конференции по мировой безопасности в Мюнхене. Американский политик заявил, что инвестиции США помогут снизить энергетическую зависимость стран Центральной и Восточной Европы от России.
Майк Помпео отметил, что поддержка инициативы «Троеморье» является доказательством того, что Соединенные Штаты Америки вовлечены в вопросы глобальной безопасности.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что американская декларация имеет не только экономическое значение.
Министр ожидает, что те страны, которые колебались перед вступлением в инициативу «Троеморье», теперь будут иметь дополнительный аргумент, чтобы также присоединиться к этому содружеству.
Яцек Чапутович полагает, что американские инвестиции могут быть направлены, в частности, на развитие стратегической инфраструктуры, такой как порт сжиженного природного газа или газопровод «Балтийская труба».