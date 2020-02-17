ЕС расширил санкции против сирийского режима 17.02.2020, 20:15

На сегодня под санкциями Евросоюза в отношении Сирии находятся 277 человек и 71 компания.

Европейский Союз добавил в свой санкционный список восемь человек и две компании, которые сотрудничали с сирийским режимом Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Совет ЕС проинформировала в понедельник на своем сайте.

"Сегодня Совет добавил восемь ведущих бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - сказано в сообщении.

"Их деятельность прямо принесла пользу режима Асада, в том числе через проекты, расположенные на землях, экспроприированных в перемещенных лиц", - добавляется в заявлении.

На сегодня под санкциями ЕС в отношении Сирии находятся 277 человек и 71 компания.

Кроме того, санкции ЕС в отношении Сирии включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Санкции ЕС против Сирии были введены в 2011 году и пересматриваются ежегодно.