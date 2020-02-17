Какие авто можно было купить в Беларуси за $5 тысяч в 1990-х, 2000-х, 2010-х и сейчас 1 17.02.2020, 20:24

иллюстрационное Фото с сайта drive-my.com

Журналисты сравнили, как за четверть века менялись возможности белорусского покупателя.

Какой автомобиль сейчас можно купить за 5000$? Сами знаете, что найти что-то хорошее будет сложно. А что за эти же деньги можно было взять 10 лет назад? А в начале 2000-х? Сайт abw.by добрался даже до 1990-х - и сравнили!

Раньше и трава была зеленее, и мороженое вкуснее, и 100 долларов - большие деньги. Нет, в самом деле, с годами падает покупательная способность любой валюты. Например, эквивалент 100$ в феврале 1995 года составляет 170,04$ в наши дни. А посему журналисты задались вопросом: как за четверть века менялись возможности покупателя, имеющего в своем распоряжении 5000$?

Как сравнивали

Выбранная нами сумма мало того что круглая, так еще и характерная для белорусского вторичного рынка.

С таким бюджетом можно рассматривать к покупке автомобили разных классов и сегментов. Что журналисты и сделали, изучив архивные объявления газеты "Автобизнес" прошлых лет и сравнив с теми предложениями, что есть сейчас. Ценовые рамки установили в пределах 4800-5200$ и пытались вписать в них автомобили определенных марок и моделей.

Так, цены на гольф-класс они изучали на примере моделей Ford Escort/Focus, Opel Kadett/Astra, Peugeot 309/306/307/308 и Volkswagen Golf соответствующих поколений. Соответственно средний класс в массовом сегменте был представлен Ford Sierra/Mondeo, Opel Ascona/Vectra, Peugeot 405/406/407, Volkswagen Passat. Также мы не забыли про автомобили премиумных марок, так что в среднем классе у нас Audi 80/A4, BMW 3-й серии и Mercedes C-класса, а в бизнес-классе - Audi 100/A6, BMW 5-й серии и Mercedes E-класса.

Эти модели выбраны вовсе не случайно. Все они популярны у нас: разные их поколения в течение последней четверти века были в достаточной мере представлены на нашем вторичном рынке, чтобы можно было получить необходимый массив данных. Впрочем, в некоторых случаях по отдельным моделям случались "провалы" (мало предложений, скачок цен из-за смены поколений и пр., не позволяющее включить данные по ним). В этом случае за сегмент "отдувались" одноклассники.

1996 год

За 5000$ в середине 1990-х можно было рассматривать к покупке Audi 100 (C3) или BMW 5-й серии (Е28) 1984-1986 г.в. С Mercedes ситуация неоднозначная: W123 уже считался устаревшим, зато в эту цену легко вписывались экземпляры последних лет выпуска (1984-1986), а вот сменивший его W124 был еще слишком дорог.

Немногим моложе и современнее были BMW 3 E30 или Mercedes W201, выпущенные в 1985-1987 годах. Можно было купить даже "бочку" Audi 80 ранних лет выпуска: с одной стороны, это была более свежая модель, с другой - Audi в те годы еще не очень ассоциировалась с "премиумом".

Любопытно, что модели из массового сегмента среднего класса были не намного свежее: за 5000$ предлагались Ford Sierra, Opel Ascona или Volkswagen Passat B2/Santana 1986-1988 годов. При этом Vectra и Passat B3, выпускаемые с 1988-го, как правило, стоили заметно дороже.

Платить в те годы за подержанный гольф-класс целых 5000$, наверное, было не комильфо (в этом сегменте преобладали более дешевые предложения). Тем не менее в продаже встречались Ford Escort, Opel Kadett E или Volkswagen Golf 1989-1990 г.в.

2002 год

Спустя 6 лет за 5000$ можно было купить автомобили более свежих поколений, дебютировавшие в конце 1980-х - начале 1990-х. Так, в бизнес-классе можно было выбирать между Audi 100 (C4), BMW 5-й серии (Е34) и дорестайлинговым Mercedes W124, выпущенными в начале 1990-х. Это были автомобили совсем другого уровня, хотя средний возраст особо не изменился, оставшись на уровне 10-11 лет.

Всего год-другой можно было выгадать при покупке среднеразмерных автомобилей премиум-сегмента, зато это были более свежие поколения - Audi 80 (B4) и "тройка" BMW E36. Альтернатива - уже откровенно устаревший Mercedes W201 последних лет выпуска, к тому же на пару лет более старый.

Тот, для кого возраст был принципиальным, мог рассматривать к покупке модели из массового сегмента, выпущенные в середине 1990-х. Можно было выбирать между последними экземплярами Peugeot 405 и ранними Ford Mondeo и VW Passat B4 - в начале 2000-х это были еще вполне актуальные модели.

В гольф-классе в конце 1990-х была эпоха перемен, но новейшие Ford Focus, Opel Astra G, Volkswagen Golf Mk IV стоили еще очень дорого (они ведь пока находились в производстве!), зато их предшественники Escort, Astra F, Golf III/Vento уже достаточно обесценились - и это позволяло рассматривать к покупке автомобили в возрасте 4-6 лет! За 5000$. Ну когда такое было?

2010 год

Перенесемся в 2010-й - и увидим, что в наш бюджет попадают все те же модели бизнес-класса - "сотка" в кузове С4, "пятерка" Е34 и "ешка" W124, разве что чуть более свежих лет выпуска. Но ведь прошло восемь лет - и теперь мы говорим про автомобили в возрасте 17-19 лет! Аналогичная картина и классом ниже: все та же "трешка" Е36 и "восьмидесятка" В4, но с ней уже соседствуют и ранние экземпляры А4. И все это выпущено в середине 1990-х, то есть и этим машинам уже 14-16 лет.

Вот в масс-секторе - глобальная смена поколений, разве что за исключением вечно переоцененного Passat B4: спустя 8 лет за 5000$ предлагаются экземпляры все той же середины 1990-х. Но другие модели все же чуть моложе, к тому же они более современные - Opel Vectra второго поколения, Ford Mondeo в глубоком рестайлинге, опять же Peugeot 406. Но даже им от 12 до 14 лет… "Постарели" и автомобили гольф-класса: самый конец 1990-х это, как ни крути, 10-12 лет, а в случае с "ветераном" Golf III и того больше. Зато хотя бы относительно современные Astra G и Focus.

2020 год

И вот, наконец, наши дни. Приходится констатировать, что волшебная сила 5000$ стала еще чуть слабее: средний возраст моделей бизнес-класса оказывается уже в районе 20 лет, ведь за эти деньги предлагаются преимущественно автомобили конца 1990-х - начала 2000-х. И да, это Audi A6 C5, BMW 5 E39 и Mercedes W210, запущенные в производство примерно четверть века назад. Премиумные модели среднего класса - уже начала 2000-х. Но все равно возраст "четверок", "троек" и С-класса также приближается к 20 годам.

Представители массового сегмента чуть свежее: за 5000$ можно выбирать между Mondeo Mk III, Vectra C, Passat B6 и Peugeot 407, выпущенными в середине 2000-х. Так что в среднем - 15 лет. А приобрести 10-летний автомобиль удастся разве что в гольф-классе. И это будет что-то вроде Ford Focus II, Opel Astra H или Peugeot 308. А вот Golf V будет куда старше.

Теперь сведем все в общую таблицу и получим следующий расклад.

Получается достаточно наглядно: чем дальше, тем старше становятся автомобили, которые можно купить за одну и ту же сумму. Исключение составляет лишь "аномалия" в начале 2000-х, когда автомобили вдруг стали чуть доступнее и можно было взять чуть более свежий экземпляр. Но в остальном тенденция очевидна.