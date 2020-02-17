Пенсионерка из Гродно хотела взять кредит, а попала на странную компанию и оказалась должна почти $700 17.02.2020, 21:01

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В мобильном телефоне белоруска случайно наткнулась на брокерскую компанию.

В редакцию «Вечернего Гродно» обратилась 66-летняя Валентина Ивановна. В ноябре прошлого года она хотела взять кредит в банке, так как срочно нужны были деньги на лечение супруга и маленького внука.

Деньги нужны на лечение

— У мужа была операция на сердце, сейчас нужна вторая. Внук, три годика, серьёзно заболел весной прошлого года. Сначала полторы недели пролежал в реанимации, потом полтора месяца — в больнице. После был перерыв — и опять больница. Дочка только из декрета вышла, устроилась на работу, кредит ей не давали. Мы их кормили, а она всё, что зарабатывала, на лекарства отдавала. Нужны были дорогие препараты, один стоил 140 долларов, — пришлось брать кредит, — рассказывает со слезами на глазах свою историю Валентина Ивановна. — Сейчас стиральная машина сломалась, починить не за что. Мастер говорит, покупайте новую, а где тут? Муж раз в поликлинику сходит, ему на 300 рублей лекарств выпишут…

Пенсионерка обошла несколько банков, но из-за возраста везде получила отказ. Говорит, только в одном предложили в кредит 160 рублей, но это была лишь малая часть необходимой суммы.

50 рублей «превратились» в 500

В мобильном телефоне Валентина Ивановна случайно наткнулась на брокерскую компанию, которая предлагала помощь в получении кредита. Оставила заявку, и спустя некоторое время с ней связался специалист фирмы.

— В первый раз мы не пошли, нам позвонили второй раз. И мы с мужем согласились. Специалист стала рассказывать, что и как, предупредила, что нужно заплатить вознаграждение. Честное слово, я поняла, что это 50 рублей, и даже подумать не могла, что сумма намного больше, и подписала договор. Девушка сложила документы и ушла, а мы стали дожидаться звонка из банка, — продолжает пенсионерка.

По её словам, в офисе просидели до конца рабочего дня, а когда и вторая сотрудница стала собираться домой, пенсионеры поняли, что денег не получат, и попросили отдать им договор. Но документ не вернули, и супруги ушли. После этого сотрудница фирмы ещё несколько раз звонила, но связываться с ней больше не стали.

Спустя несколько дней пенсионерка пошла в банк, о котором ей говорили в брокерской фирме, оформила кредит на 2200 рублей сроком на два года и уже платит взносы.

За два месяца сумма выросла втрое

Всё бы ничего, если бы не письмо, которое Валентина Ивановна получила в январе этого года. Оказалось, что брокерская фирма решила подать на Валентину Ивановну в суд и составила заявление о возбуждении приказного производства. Теперь, помимо стоимости своих услуг, которые, к слову, стоят уже не 500, а 400 рублей, пенсионерке нужно погасить пеню — 5 процентов от стоимости услуг за каждый день просрочки (860 рублей), штраф в размере 30 процентов от суммы за каждый день просрочки (120 рублей), возмещение процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами по неисполненному денежному обязательству (ещё 4,24 рубля). Таким образом, на 17 января сумма долга оказалась почти 1400 рублей, плюс 70 рублей — судебные издержки.

— Но нам ничем не помогли. Я сама брала кредит в банке. Теперь хотят приехать описывать имущество. Что делать, ума не приложу, — сетует Валентина Ивановна.

Семья обращалась в милицию, прокуратуру, но там лишь разводят руками.

С 5000 рублей кредита комиссия 500

Выяснилось, что офис фирмы находится в самом центре города. Так называемый кредитный брокер зарегистрирован в Минске в мае прошлого года и выступает посредником между теми, кому нужен кредит, и банком.

Журналисты наведались в гродненский офис. По легенде, им нужен кредит на 5000 рублей для покупки квартиры. Но у них имеются рассрочки и один из них поручитель у близкого родственника. В небольшом помещении сидели две девушки и парень, который, судя по всему, обратился сюда за консультацией. Дождавшись очереди, объяснили специалисту, что срочно нужны деньги. Приветливая девушка стала расспрашивать об имеющихся рассрочках, зарплате, сроке кредитования, а затем чётко и быстро расписала возможности банков, просчитала месячный платёж и даже предложила оформить заявку на месте. Когда речь зашла о стоимости услуг, выяснилось, что «помощь» обойдётся в 10 процентов от заявленной суммы, то есть 500 рублей. И чем больше сумма, тем больше вознаграждение.

Дорого? Не обращайтесь!

В брокерской фирме считают, что услуга оказана качественно и женщина должна заплатить.

— Мы платим адвокату 500 рублей за то, что он сходит на один час в суд. Если сумма немаленькая, можно не обращаться в фирму. Она изначально называется клиенту несколько раз, фигурирует в пакете документов, её сложно не заметить. Наши конкуренты берут столько же, — говорит заместитель директора компании Сергей Салейко.

По его словам, сумма адекватная, поскольку включает заработок специалиста, расходы компании, в том числе и на содержание офиса. Есть прейскурант рекомендуемых цен: чем больше кредит, тем меньше процент. Но на деле стоимость договорная и согласовывается с клиентом.

— Наш специалист видит, с кем проще работать, а с кем сложнее, смотрит по своей загруженности, есть ли клиенты. Ему неинтересно работать, если сумма небольшая, — добавляет замдиректора.

Минимального вознаграждения, говорит он, нет, но за 50 рублей, себе в убыток, специалисты работать не будут.

Большой процент пени — подстраховка

— Задача нашего сотрудника, и это прописано в договоре, — получение клиентом кредита. Мы берём деньги, если есть результат. Наш специалист делает подбор и объясняет, какой пакет документов нужен, необходим ли поручитель. Часто достаточно одной устной консультации. У многих клиентов складывается впечатление, что специалист ничего не сделал. Но вы до этого десять банков обегали и не взяли кредит, а с нашей помощью получили … — объясняет представитель фирмы.

С некоторыми банками заключены партнёрские отношения, и заявки могут отправлять прямо из офиса. Иногда клиенту самому нужно идти в банк. Но это, говорит Сергей Салейко, неважно, главное, что человек получил деньги.

— Ситуации, когда берут кредит, а потом возникают мысли, как не заплатить кредитному брокеру, бывают часто. Мы всё это чётко отслеживаем. Сначала отправляем клиенту СМС, что услуга оказана, потом с ним пытаются связаться по телефону. Следующий этап — отправляют претензионное письмо, — говорит Сергей Салейко. — Поскольку работаем без предоплаты, должны подстраховаться, а потому действует большой процент пени. Но всё обсуждаемо.

В компании готовы пойти на уступки Валентине Ивановне и снизить сумму до 200 рублей.

По словам председателя ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанны Гостяевой, если услуга была оказана некачественно, пенсионерка имеет право обратиться в суд.