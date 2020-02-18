Илон Маск увеличил запас хода в Tesla Model S 6 18.02.2020, 18:52

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Илон Маск

Ранее запас хода автомобиля Model S без подзарядки составлял 600 км.

Основатель компании Tesla MИлон Маск заявил, что электрокар Model S уже имеет запас хода более чем 630 км.

Об этом он сообщил в Twitter.

Tesla Model S estimated EPA range is now above 390 miles or ~630 km https://t.co/sNFzIkuJpC — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2020

«Согласно американской методологии, запас хода в Tesla Model S сейчас уже более 630 км», - написал Маск.

Он добавил, что в последние месяцы запас хода во всех электрокарах Tesla Model S и X был выше по результатам измерения согласно американской методологии.

По его словам, новое программное обеспечение, которое позволит увеличить запас хода, вскоре будет доступно бесплатно.