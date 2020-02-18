Илон Маск увеличил запас хода в Tesla Model S

Илон Маск увеличил запас хода в Tesla Model S6
- 18.02.2020, 18:52
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Ранее запас хода автомобиля Model S без подзарядки составлял 600 км.
Основатель компании Tesla MИлон Маск заявил, что электрокар Model S уже имеет запас хода более чем 630 км.
Об этом он сообщил в Twitter.
Tesla Model S estimated EPA range is now above 390 miles or ~630 km https://t.co/sNFzIkuJpC— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2020
«Согласно американской методологии, запас хода в Tesla Model S сейчас уже более 630 км», - написал Маск.
Он добавил, что в последние месяцы запас хода во всех электрокарах Tesla Model S и X был выше по результатам измерения согласно американской методологии.
По его словам, новое программное обеспечение, которое позволит увеличить запас хода, вскоре будет доступно бесплатно.