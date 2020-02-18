Экс-тафгай «Витязя» Брэндон Сагдэн: Жизнь в России настолько депрессивна, что я начал пить водку 1 18.02.2020, 19:30

1,198

Брэндон Сагдэн

Хоккеист поделился воспоминаниями об игре в КХЛ.

Бывший тафгай "Витязя" Брэндон Сагдэн поделился воспоминаниями об игре в КХЛ.

"В декабре 2009 года мне позвонили из "Витязя" и предложили сыграть в КХЛ. После вычета налогов я получил бы 300 тысяч долларов за остаток сезона, и отказываться было глупо. С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это все выглядело невероятно. Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Босс обожал драки, и он просил меня заниматься только этим. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы перед каждой игрой на стартовом вбрасывании подъезжать к соперникам и говорить, что я надеру им задницы. Так я выводил их из равновесия. Когда игра начиналась, я выбирал себе оппонента и бил его. Вот так я и набрал 122 минуты штрафа за 10 матчей.

В том "Витязе" было еще много любителей подраться: Грэттон, Веро, Саймон. Саймон один мог разобраться со всеми, но босс любил нас, любил канадских тафгаев. В других клубах КХЛ бойцов не было, и мне иногда было жалко соперников. Они ничего не знали о драках, а тут появились профессионалы, которые устраивали побоища. Но мне за это платили, так что я не жалуюсь. Как мне жизнь в России? Женщины потрясающие. Деньги потрясающие. Погода — отстой.

И еще эти полтора года — один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы мужчина на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться", — приводит слова Сагдэна телеграм-канал "Эпицентр".