Британия вводит миграционную систему, основанную на баллах 1 19.02.2020, 12:33

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В Соединенное Королевство смогут приехать «только лучшие».

Британское правительство раскрыло планы новой миграционной системы, которая начнет действовать после завершения переходного периода после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Новая система призывает работодателей отойти от зависимости от "дешевой рабочей силы" из Европы и инвестировать в содержание персонала и развитие технологий автоматизации.

Министерство внутренних дел заявило, что граждане ЕС и стран, не входящих в ЕС, прибывающих в Британию, будут рассматриваться одинаково после 31 декабря, когда завершится режим свободного передвижения с Евросоюзом.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что новая система будет означать, что "самые лучшие смогут приехать в Соединенное Королевство".

Согласно запланированной схеме, иностранные рабочие, которые хотели бы работать в Великобритании, должны говорить на английском и иметь предложение квалифицированной работы.

Они получат 50 баллов, если будут соответствовать этим критериям.

В целом иммигранты должны набрать 70 баллов, чтобы иметь возможность работать Великобритании. Дополнительные баллы присуждаются за квалификацию, предлагаемую зарплату и работу в секторе с дефицитом рабочей силы.

При этом правительство исключает возможности для низкоквалифицированных рабочих, призывая бизнес "адаптироваться и приспосабливаться" к концу свободного передвижения между странами ЕС и Британией.