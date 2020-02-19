Три причины обострения на Донбассе 1 Владимир Фесенко

19.02.2020, 13:11

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Владимир Фесенко

Фото: slovoidilo.ua

Зеленскому и его команде стоит задуматься над изменением тактики.

Вчера произошло локальное наступление на трех участках. Самое неприятное и опасное с точки зрения мирного процесса и дальнейших переговоров — то, что это случилось и в районе Золотого. Отведение войск — один из важнейших механизмов в рамках урегулирования конфликта и прекращения военных действий, поэтому то, что боевые действия начали именно там, где отводили войска, или рядом с этим участком — очень опасно, поскольку подрывает доверие и дискредитирует саму процедуру разведения войск. Без разведения войск ни о каких перемириях, прекращениях огня, к сожалению, не может быть и речи. Боюсь, что это было сделано намеренно. Полагаю, есть три возможных объяснения произошедшего и, возможно, они сработали вместе.

Первое — руководство боевиков не хочет никакого мирного урегулирования, им это не выгодно, и они намеренно пошли на провокацию, чтобы сорвать дальнейшие мирные процессы и переговоры. Дискредитировать даже те инициативы, которые Владимир Зеленский выдвинул буквально на днях — это явно было сделано и для дискредитации этих инициатив и вообще для срыва мирного процесса.

Одной из задач всей провокации была дискредитация предложения совместного патрулирования границы с РФ. Ведь идти на такие вещи — это «заходить» в реальный мирный процесс. И то, что произошло, естественно, должно дискредитировать эту инициативу. Очень показательно, что ее дискредитируют с той стороны. Часть наших политических сил просто не готова, но с той стороны вообще не хотят никакого мирного процесса. Понятно, что после того, что произошло, ни о каком совместном патрулировании в ближайшее время не может быть и речи, потому что нет доверия.

Поэтому эти действия были направлены на срыв, в том числе и этой инициативы, хотя по ней и не было никаких договоренностей. Она была предложена только с одной стороны, а реализовать ее можно, только если будет готовность с обеих сторон.

Второе — тактика давления через военные действия. Это традиционный метод, используемый и 5 лет назад в Дебальцево, и с того времени в локальных масштабах, он используется и сейчас. Параллельно с методом затягивания переговоров, откладывание нового саммита — это та же тактика, которая была в прошлом году.

Третье — символические действия, связанные с конкретными датами. Датой трагических событий на Майдане и близкой пятой годовщиной вторых Минских соглашений.

В целом все это направлено на срыв мирного процесса и на дискредитацию позиций Зеленского, но он вряд ли на это поддастся. Он упертый, и думаю, будет продолжать свою линию. Однако, на мой взгляд, Зеленскому и его команде стоит задуматься над изменением тактики. Тактика должна быть более жесткой, нужно ставить более жесткие условия и любые дальнейшие действия должны совершаться только после реального прекращения огня. Никаких политических обсуждений, никаких формул Штайнмайера и тому подобного пока не будет прекращен огонь.

Владимир Фесенко, «Новое время»