Во сколько обойдется авто старше пяти лет по льготной растаможке из Европы 4 2.02.2020, 13:59

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Есть ли смысл белорусам заниматься этим?

140-й указ открыл широкие возможности по пригону автомобилей из Европы и США. Начали активнее пригонять машины с моторами больших объемов и младше 3-х лет. А что если попробовать по льготам пригнать "старичка"?

Рассматривать будем совершенно разные варианты из Европы, пишет издание abw.by. Но очевидно одно: в любом случае мероприятие не самое выгодное. Пригонять имеет смысл или что-то очень редкое, или малообъемное. Нам известно, что как минимум Mazda RX8 и Сadillac ELR старше 5 лет уже пригонялись по льготной растаможке. Поэтому садимся считать, насколько это имеет смысл.

Начнем с чего-нибудь редкого. В Беларуси нет ни одного Porsche 914, но тем, кто вырос на Need For Speed 5, запомнилась эта необычная модель немецкого производителя с "открывающимися" фарами и двумя багажниками. В Германии мы нашли автомобиль 1973 года выпуска с пробегом 77.000 км.

Стоит машина недешево - 21.000 евро, причем это еще невысокая цена на эту модель. Растаможка мотора объемом 1668 "кубиков" составит 5838 евро, но если разделить на 2, то получается 2919 евро. Утильсбор будет стоить 816 рублей, или 347 евро. Закладываем 500 евро на дорогу - получается, что такой автомобиль по 140-му указу обойдется в Беларуси 24.766 евро, или 27.242 доллара.

Если уже совсем размечтаться, посчитаем пригон Porsche 356B за 79.950 евро. Растаможка двигателя объемом 1582 куб.см обойдется в 5537 евро без льгот или 2768 евро со льготами.

Добавляем пригон и утильсбор - получается 83.565 евро, или 91.921 доллар. По факту растаможка по льготам авто с малообъемным мотором и старше 5 лет не особенно сильно увеличивает стоимость. Однако надо учитывать, что олдтаймеры и янгтаймеры в Европе стоят отнюдь не дешево.

А как дела с янгтаймерами? Посчитаем пригон легендарного BMW E30 в кузове купе. За 5900 евро в Германии продается экземпляр 1990 г.в. с пробегом 190.000 км.

Объем мотора - 1591 куб.см, поэтому растаможка обойдется в 5569 евро без льгот или 2784 евро со льготами. Добавляем все расходы - получаем BMW E30 из Германии за 9531 евро, или 10.484 доллара. Скажем так, недешево. В Беларуси таких цен на эти авто нет и близко. Самый дорогой автомобиль в объявлениях - дрифт-проект на базе Е30 за 7000 долларов.

И все же пригонять больше имеет смысл какой-нибудь эксклюзив. За 6600 евро в Германии продается Fiat 500 1971 года. У нас и современных реинкарнаций этой модели мало, не говоря уже о классическом "пятисотом".

Растаможка мотора объемом 499 "кубиков" обойдется всего в 1497 евро, а по льготной растаможке и вовсе 748 евро. Добавим все остальные расходы - льготнику такой автомобиль встанет в Минске в 8195 евро, или 9000 долларов.

Smart Roadster у нас в продаже нет вообще. А машинка интересная: двухдверный родстер, задний привод, малообъемный экономичный мотор. Надежность двигателя и "робота" с одним сцеплением невысока, но машина в любом случае интересная. Особенно если найти в Европе хорошо сохранившийся экземпляр.

Так, в Германии за 2990 евро продается авто 2004 г.в. Растаможка 698-кубового мотора будет стоить в 2094 евро, а по 140-му указу - 1047 евро. Итого пригон такого авто льготнику обойдется в 4884 евро, или 5327 долларов. Это даже дешевле, чем пригонять такой вариант из России. В Беларуси объявлений о продаже нет.

Mazda RX-8 тоже вариант. Нам известно, что в Беларусь такая машина пригонялась. В Германии за 4999 евро продается экземпляр 2004 года. Мотор малообъемный роторный - 1308 куб.см, но мощности аж 192 л.с. Машина весит мало, двигатель высокооборотистый, поэтому разгон очень резвый.

На таможне без льгот мы оставляем 4186 евро, со льготами - 2093 евро. Со всеми расходами такая машина получается в Минске по льготной растаможке за 7939 евро, или 8732 доллара. В объявлениях такие машины предлагаются по цене от 6000 до 10.000 долларов, причем всего в продаже 4 экземпляра.

У этого автомобиля пробег 124.000 км, в каком состоянии мотор - неизвестно.

Alfa Romeo Spider 1988 г.в. продается за 13.999 евро. Редкий экземпляр, на наших дорогах такого замечено не было.

Мотор не малолитражный - 1948 куб.см, его растаможка обойдется в 9448 евро без льгот и 4724 евро по льготам. Всего на машину придется потратить 19.570 евро, или 21.527 долларов.

А если спуститься с небес на землю и посмотреть что-нибудь для многодетных? В Литве мы нашли Renault Grand Scenic 2011 года с 1,4-литровым бензиновым мотором.

Стоит машина 3950 евро. Растаможка со льготами обойдется в 2240 евро. Утильсбор составит 347 евро, а пригон, допустим, 100 евро. Итого получается 6637 евро, или 7300 долларов. Что интересно, в Беларуси такие машины стоят около 8000 долларов, при этом бензиновых модификаций практически нет.

Посмотрим, стоит ли пригонять малолитражки. Nissan Micra 2003 г.в. продается в Литве за 1100 евро. Льготная растаможка составит 1984 евро. Итого в Минске такая машина будет за 3500 евро, или 3850 долларов. В принципе это сопоставимо с ценами на белорусском рынке. Смысл есть, только если ехать за авто в лучшем состоянии или брать у родственника/знакомого машину, история обслуживания которой известна.

Еще один интересный вариант - Subaru Libero, о самодельной электрической версии которого мы недавно писали. Машина 1994 года с пробегом 168.000 км продается за 1900 евро. Добавим сюда льготную растаможку 1190-кубового мотора (1904 евро) и все остальные траты - получается 4647 евро, или 5111 долларов.

И напоследок - эксклюзивный Ford Taunus 1964 г.в. за 7990 евро. Растаможка мотора объемом 1758 куб.см. по льготам обойдется в 3076 евро. Всего со всеми тратами такая машина будет стоить 11.919 евро, или 13.110 долларов. Дороговато, но ничего подобного в Беларуси и близко нет. Внимание на дорогах обеспечено!

Наш вердикт

Таким образом, 140-й указ позволяет пригонять машины не только до 5 лет. Конечно, старые авто даже по льготам ввозить в страну не особенно выгодно, но если речь идет о каких-либо эксклюзивных экземплярах, особенно с малообъемными двигателями, то смысл в данном мероприятии появляется. Если есть, разумеется, льготы. Поэтому мечта о каком-нибудь эксклюзиве вполне осуществима.