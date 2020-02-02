Все, что в последние годы происходит в подборе и расстановке кадров, представляет собой настоящий вертеп.

Многим известен Бермудский треугольник, где регулярно пропадают самолеты и корабли. А с недавних времен у хотимских жителей появился свой треугольник — «Хотимский», пишет житель Хотимска Валерий Коронкевич для «Свободных новостей».

Все, что в последние годы происходит в подборе и расстановке кадров, представляет собой настоящий вертеп. Каждый вновь назначенный глава района начинает свою деятельность именно с этого. Подбор руководителей ведется под себя. И если кто-то начинает ерепениться, его убирают в течение нескольких часов. Кто смотрит в рот — тот в почете. И все это повторяется с завидным постоянством.

Несколько лет назад я писал о том, что в ОАО «Октябрь-Березки» за один год сменилось 13 руководителей. При уходе одного из них случилось ЧП. Неизвестный или неизвестная (следствием не установлено) при помощи бензопилы сделал проходы в загоне для скота, и более 200 голов ушли ночью в никуда! Долго искали в соседних районах нашей области и даже в Брянской, но так 70 голов скота и не нашлось. Председатель отделался легким испугом, а заведующий фермой много лет платил большой штраф. А коровы растворились. И впрямь «Хотимский треугольник»...

В этом же хозяйстве спустя какое-то время при очередной рокировке руководителей на молочнотоварном комплексе «Баханы» недосчитались 53 коров и 18 телят. До сих пор идет следствие, меняют заведующих ферм, назначают случайных людей...

В свое время в районе работал человек, который занимался компьютеризацией ферм. Весь скот в районе был поставлен на компьютерный учет. Замечательно, скажет любой, но специалисту за эту работу не заплатили. Начальник управления ушел на повышение благодаря этому внедрению, а специалист рассчитался и уехал. Экраны компьютеров потухли. Учет и контроль ушел в небытие.

Весь этот бардак начался в «лихие 90-е». Было в районе передовое, знаменитое хозяйство, занимались в нем разведением благородных оленей. В один из летних дней приехали солидные гости из области и решили поохотиться «по-королевски», одного не понимая, что при виде и запахе крови дикие животные шалеют. Так и случилось: после выстрела все стадо под руководством вожака ринулось на стреляющих. Ворота ограды были снесены, а горе-охотники чудом остались живы. Чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации, животные были выпущены на вольные хлеба. Так более 50 благородных оленей стали долгожданной добычей для наших и российских браконьеров, а в большей мере волков.

Еще до перестройки в штате управления сельского хозяйства были ревизоры и аудиторы — три человека, они обеспечивали контроль в районе. Сейчас их нет, и повсеместно во всех хозяйствах вот такая неприглядная картина. На деле осуществляется принцип — все вокруг колхозное, все вокруг мое. А разбираться по-настоящему, чье оно, колхозное добро, по большому счету и незачем, ведь в мутной воде легче ловить рыбку.