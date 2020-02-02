Тайна перевала Дятлова: появилась новая версия произошедшего 8 2.02.2020, 20:17

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Что именно произошло зимой 1959 года в горах Северного Урала до сих пор остается загадкой века.

Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины, пишет kp.by. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор.

Среди десятков версий гибели туристов есть одна, вызывающая немало споров. Открыто о ней высказывался лишь один поисковик - Вадим Брусницын. Вадим Дмитриевич полагает, что его товарищи, сознательно или того не ведая, приняли некий препарат вроде допинга и под его воздействием временно потеряли разум.

Одним из аргументов в пользу своей версии Брусницын приводит разрезанную лыжную палку, которую он нашел при разборе палатки дятловцев. Вот как он рассказывал о ней в 1959 году следователям: «Поверх всех вещей лежала разрезанная на несколько кусков лыжная палка, на ней, по-видимому, был укреплен северный конек палатки. Решиться на порчу палки, учитывая то, что в группе не было запасных, можно только при особых обстоятельствах».

Фото: Общественный фонд «Памяти группы Дятлова»

Для некоторых исследователей трагедии такими особыми обстоятельствами могли стать последствия эксперимента над туристами. Якобы в группу Дятлова были внедрены испытатели, задачей которых было проверить действие неких сильнодействующих препаратов, повышающих выносливость человеческого организма.

Во время испытаний что-то пошло не так, и у туристов начались сильные галлюцинации, приведшие к гибели.

Есть еще одна любопытная версия о галлюциногенах.

По дороге на перевал дятловцы якобы купили хлеб у местных жителей в Вижае, Втором Северном или 41-м квартале. В хлебе оказалась спорынья - ядовитый паразитирующий гриб, составляющий основу для сильнейшего галлюциногена ЛСД, вызывающего, в частности, панику и страх.

МОГЛИ ПРИНЯТЬ МИКС НЕВЕРОЯТНОЙ МОЩИ

Журналисты решили обсудить эти версии с опытным токсикологом, фармакологом и в прошлом патологоанатомом Александром Эдигером.

Фармаколог Александр Эдигер

- Давайте для начала сформулируем их исходное состояние, - предложил Эдигер. - У всех туристов одновременно начался синдром страшного возбуждения. После чего наступила неконтролируемая паника, заставившая их спешно покинуть палатку. Можно осторожно предположить, что произошло синхронное воздействие на мозг и центральную нервную систему сразу нескольких человек. И в связи с этой позицией мне близка идея, связанная с галлюциногенами, полученными с пищей.

- Спорынья?!

- Нет, спорынья сама по себе дает другую клиническую картину. Она не может привести к столь трагическим последствиям. Для нее характерен так называемый эрготизм, провоцирующий судороги и гангрену конечностей. По отношению к дятловцам мы можем говорить о лесных грибах, используемых в народной медицине в Сибири, на Крайнем Севере, тем более на Урале. Нужно копаться в так называемых шаманских лечебных или магических наборах, в состав которых входит не один, а несколько разных грибов. Комбинируя всевозможные миксы, можно получить невероятной мощи и разнообразия фармакологические эффекты.

- Допустим, у туристов могла оказаться подобная грибная смесь. Как она могла повлиять на них?

- Они могли узнать от местных жителей, что эта целебная смесь повышает, например, устойчивость к холоду или повышает выносливость организма. То есть, по сути, грибы как психостимуляторы, которые могли облегчить тяжелый поход. Причем для одного приема на всех хватает доли грамма высушенных грибов. Туристы могли заварить чай, добавив немного больше смеси, чем необходимо. И через несколько часов у выпивших этот чай сработал синхронный эффект. То есть могла произойти тяжелая токсическая реакция на центральную нервную систему, которая привела к мощному галлюцинозу, к абсолютно неконтролируемому поведению. Резкое возбуждение плюс неожиданная мышечная сила, за счет которой они спустились по пурге и сильному холоду вниз полуразутыми и полураздетыми.

- Но у всех же разные способности организма. На кого-то позже могло подействовать, на кого-то раньше.

- Нормальные галлюциногены работают на все 100%, и для них не имеет значения разница в способностях восприятия. Есть понятие «эффективная доза». Понимаете? И она будет эффективна в 100% случаев.

- И все же если рассматривать поведение дятловцев, то они выполняли вполне логичные действия. Спустились к лесу, развели костер, наломали каких-то веток для настила. Могли ли они сделать все это под влиянием галлюциногенов?

- Вполне. Сам побег от галлюцинаций, которые породил их мозг, - это обычное действие. К тому же под действием галлюциногенов срабатывает инстинктивная логика. Инстинкты не подавлены, а, наоборот, обострены.

СПОСОБЕН ПРЕВРАТИТЬ В ЧУДОВИЩЕ

- А что вы думаете об испытаниях препаратов, которые могли проводиться в походе?

- Любые эксперименты при разработке любых психотропов, в первую очередь над психостимуляторами, предполагают постоянный контроль за испытуемыми - до получения исчерпывающего результата. В Советском Союзе этим занимались в Военно-медицинской академии, и, разумеется, существовало несколько закрытых лабораторий, где и ставились подобные опыты под строгим динамическим контролем.

- Но если мы предположим, что в группе были испытатели, которые следили за проведением эксперимента?

- Ни один внятный эксперимент настоящего научного уровня не проводится в таком идиотском формате. Что я имею в виду? Если надо было моделировать нагрузки, то эти нагрузки легко моделируются в лабораторных условиях, не выходя с территории Военно-медицинской академии. Для этого не надо людей гонять на Урал в дальний поход.

- Допустим, некий «шутник» подсыпал стимуляторы туристам в продукты еще в Свердловске. Или они переборщили с грибной смесью. В таком галлюциногенном состоянии туристы могли покалечить друг друга?

- Безусловно. Галлюциноген способен превратить человека в чудовище. Когда вокруг него начинает существовать воображаемый чудовищный мир, он способен на что угодно. Это доказано различными экспериментами. Поэтому туристы могли покалечить друг друга.

- Получается, если они съели что-то галлюциногенное, нанесли друг другу травмы, погибли, замерзли, то у следователей и шансов не было установить истину?

- Мы не можем судить следователей того времени, потому что мы, простите, не знаем, какая у них была конкретная задача. Может быть, быстро провести дознание? Они увидели картину смерти, а дальше должны были смоделировать ситуацию - что могло привести к этим фатальным финальным повреждениям. Но этого не было сделано. Пошел вал каких-то предположений, закончившихся «непреодолимой стихийной силой». А предположение должно было быть вообще одно - что произошло с поведением погибших? Да, они пришли к выводу, что туристов что-то напугало. Но они не ответили, что конкретно. А что может сильнее испугать, чем галлюцинация, которой неспособна противостоять даже так называемая психологическая устойчивость, помогающая альпинистам выжить в стрессовых ситуациях в горах.

А ЕСЛИ ЭТО БЫЛ ДОПИНГ?

- Есть версия, что дятловцы приняли какие-то лекарства типа допинга. Причем несколько лет назад мы рассматривали вариант приема первитина, который был разработан в 1940-х годах.

- Первитин массово применялся гитлеровцами во время Второй мировой войны, но однозначно не мог оказать такое влияние на организм. Это слишком смелое предположение. Остальные более сильные допинг-препараты - МДМА, другие метамфетамины - возникли только в 1960-х годах. То есть эта версия отпадает.

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Манси собирали и сушили мухоморы

Этнограф Алексей Слепухин рассказал об особенностях быта малого уральского народа.

Беседуя с Александром Эдигером, журналисты вспомнили случай, когда сами отравились грибным супом на стойбище манси. Дело было летом, они жили на стойбище манси Самбиндаловых и угостились их похлебкой. На следующий день их в состоянии тяжелой интоксикации вывезли санавиацией в больницу Югорска. Конечно, до галлюцинаций дело не дошло, но тогда журналисты поняли, что манси дружат с любыми грибами. В том супе, как они выяснили позже, был микс из разных грибов, в том числе и поганок.

В сказаниях о манси и различных эпосах есть упоминания о мухоморах как галлюциногенах. Например, Серафим Патканов, исследователь быта остяков и манси, писал: «Певец для большего воодушевления съедал перед началом пения несколько мухоморов - 7 - 14 - 21, то есть число, кратное семи: от них он просто приходил в исступление и походил на бесноватого».

Историк, этнограф, доктор наук Александр Спеваковский описывал, что во многих шаманских обрядах использовались психотропные и галлюциногенные смеси, меняющие сознание.

- У шаманов манси были галлюциногены - это мухоморы, - утверждает этнограф Алексей Слепухин. - Они их сушили. Делали миксы. Но рецепты никому не рассказывали. Это были родовые секреты. Использовали они эти смеси очень дозированно. Старики говорили нам, что с такими вещами надо быть очень аккуратными. Я не знаю, могли ли дятловцы где-то получить эту смесь. Но, наверное, ничего нельзя исключать.

Фото: Общественный фонд «Памяти группы Дятлова»

Полагаем, эксперт Александр Эдигер достаточно убедителен в своих рассуждениях. И, по его меркам, клиническая картина гибели группы Игоря Дятлова выглядит вполне правдоподобно. Однако, судя по материалам дела, тогда следователям и не приходило в голову изучать версию отравления. Теперь же подобная проверка даже при эксгумации ничего не покажет, как заявил эксперт. Ибо со временем от галлюциногенов не остается никакого следа.

Как мы знаем, незадолго до похода один из его участников, Семен Золотарев, ездил в Красноярск к знаменитому альпинисту Виталию Абалакову. Абалаков известен еще и тем, что изобретал разные допинги. Официально, правда, на основе пищевых продуктов.

Но как знать?

А вернувшись от Абалакова, Семен Золотарев вдруг заявил: о нашем грядущем походе узнает и заговорит весь мир!

Из этого мы, конечно, не делаем прямых выводов, что-де туристы отравились галлюциногенами. Но предлагаем исследователям и эту версию для размышлений.