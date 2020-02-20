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Белорусы массово забирают валюту из банков

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  • 20.02.2020, 11:23
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Белорусы массово забирают валюту из банков

Отношение населения к валютным депозитам за год кардинально изменилось. 

В январе текущего года срочные вклады физических лиц, номинированные в иностранной валюте, сократились на 17,5 млн. долларов — до 6 198,8 млн. долларов, пишет select.by.

Год назад данные депозиты за январь выросли на 48,3 млн. долларов. Таким образом, отношение населения к валютным депозитам за год кардинально изменилось. Это может объясняться сокращением ставок по долгосрочным валютным вкладам: до 1,16% в январе текущего года с 2,23% в январе 2019 года.

Средства юридический лиц за месяц снизились на 235,5 млн. долларов — до 4 270,9 млн. долларов. И это при том, что год назад они приросли за месяц на 133,3 млн. долларов.

Переводные валютные депозиты юридических лиц в январе текущего года сократились на 151,7 млн. долларов — до 2 058,3 млн. долларов, а срочные уменьшились на 83,8 млн. долларов — до 2 212,6 млн. долларов.

Стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, и находящихся вне банковского оборота, в январе 2020 года снизилась на 4,8 млн. долларов — до 727,8 млн. долларов. В январе 2019 года снижение равнялось 20,5 млн. долларов.

Стоимость банковских депозитов в драгоценных металлах за январь прошлого года сократилась на 5,7 млн. долларов — до 45,9 млн. долларов. В январе прошлого она уменьшилась на 4,8 млн. долларов.

В рублевом эквиваленте величина валютных депозитов населения и предприятий в январе 2020 года снизилась всего на 57,8 млн. рублей (до 25 279 млн. рублей), что объясняется ростом курса иностранных валют за месяц.

В результате широкая денежная масса (М3), в состав которой входят рублевые и валютные средства банков, в январе текущего года снизилась на 1 191,3 млн. рублей и составила на 1 февраля 47 318,4 млн. рублей. В прошлом году она сократилась за январь намного меньше: на 657,9 млн. рублей.

Таким образом, в текущем году финансовое состояние белорусских предприятий оказалось намного хуже, чем год назад.

Скорее всего, это связано с сокращением объема переработки нефти на белорусских НПЗ и снижением экспорта нефтепродуктов.


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