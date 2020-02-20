Как играет самый белорусский футбольный клуб Казахстана 20.02.2020, 18:12

В страну степей теперь едут даже молодые белорусы.

Казахстан – главное место миграции белорусских футболистов в это межсезонье. В страну степей теперь едут даже молодые белорусы – Макс Эбонг посчитал, что для карьеры лучше бегать в «Астане», чем в Солигорске, пишет «Трибуна».

Больше всего игроков с темно-синим паспортом приютил «Жетысу». В команде из Талдыкоргана их целых пять. Рассказываем, чем привлекательна самая белорусская команда Казахстана.

Жетысу – это колыбель казахского этноса

«Жетысу» в переводе с казахского значит «Семиречье». Так называется географическией регион, который включает в себя земли восточного Казахстана и северного Кыргызстана. Энциклопедия «Алма-Ата» говорит, что своему названию Семиречье обязано рекам Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепсы, Баскан и Сарканд, которые протекают в регионе. Впрочем, среди географов и историков мнения о этимологии и границах Семиречья разнятся.

В истории Казахстана Семиречье играет важную роль. Эту территорию, которая отличается мягким климатом и плодородными землями, часто называют «золотой колыбелью». На землях Жетысу после распада Золотой Орды образовалось Казахское ханство, во времена которого произошла окончательная консолидация тюркских племен в единый казахский этнос.

Талдыкорган находится в центре Семиречья, но история его не так богата: поселение появилось в середине 19 века, а городом стал только в середине прошлого. Сейчас является административным центром Алматинской области. Что интересно, сегодня население Талдыкоргана и его окрестностей крайне многонационально. Из 170 тысяч 25 процентов составляют представители других народов, большинство из которых русские, корейцы, татары и немцы.

Несколько лет назад «Жетысу» едва не исчез из-за долгов – порядок навел аким области

Футбольный клуб в Талдыкоргане основали в начале 1980-х – он провел десять сезонов во второй лиге чемпионата СССР. Вместе с командой появился и одноименный стадион, на котором «Жетысу» играет до сих пор. Вмещает он 5,5 тысяч зрителей.

Поле развала Союза «Жетысу» стал одним из основателей первенства независимого Казахстана. Но КПЛ «семиреченцы» (такое прозвище у команды) ни разу не выигрывали. Лучшее достижение – это «серебро» в 2011-м. А вот Д2 покорялся им дважды – в 2006 и 2017 годах. Еврокубковый опыт у «Жетысу» очень скромный: в 2008-м в первом раунде Кубка Интертото уступили венгерскому «Гонведу», а в 2012-м в стартовом раунде Лиги Европы их остановил польский «Лех».

В ЛЕ, кстати, клуб из Талдыкоргана мог сыграть еще в 2009-м, но руководители сняли команду с турнира. Из-за девальвации тенге и других проблем бюджет «Жетысу» сократился на 25 процентов и участие в еврокубке с перелетами и другими затратами стало не по карману.

Еще один сильный кризис у «Жетысу» случился в 2016-м, когда он вылетел из Премьер-лиги. Сразу вскрылась куча проблем: неграмотный менеджмент, коррупция, неуплаты налогов и огромные долги. Талдыкорган вполне мог лишиться футбольного клуба, но его спас лично аким области Амандык Баталов.

«Ну как можно было так осквернить свое гордое имя “Жетысу”? Это же целая история! Но сейчас я клуб вычистил и горжусь этим. В этом году, я уверен, ФК “Жетысу” выйдет в Премьер-лигу, а по итогам чемпионата 2018 года займет третье место», – рассказывал Баталов.

Пройдя очищение акимом и первой лигой «Жетысу» триумфально вернулся в КПЛ, но сразу прыгнуть в призы не удалось – стал седьмым. В прошлом сезоне «семиреченцы» чуть ближе подобрались к мечте акима – финишировали пятыми.

Состав – настоящий интернационал: кроме белорусов много балканцев, есть даже португалец

Наведя порядок в клубе, Баталов потребовал от новых руководителей особое внимание уделять детскому и юношескому футболу: молодежь воспитывать в «духе патриотизма» и привлекать к играм за основу, а количество легионеров сокращать.

Директор Серик Муканов пообещал все исполнить. Но пока молодежная политика работает так себе. Перед началом прошлого сезона болельщики написали коллективное письмо акиму, в котором негодовали из-за отсутствия своих в составе и просили разобраться. Особого эффекта это не произвело. В 2019-м главный тренер Дмитрий Огай более-менее регулярно давал играть только 22-летнему Айбару Жаксылыкову. Форвард четыре раза вышел в старте и 20 – на замену. На счету шесть мячей. В новом сезоне получить шанс воспитанникам будет еще сложнее – в «Жетысу» уже 12 иностранцев и их количество еще может возрасти.

В Казахстане клубам разрешено иметь в заявке восемь игроков из других государств, но на поле одновременно могут находится только шестеро. С конца осени легионерами больше не считаются футболисты из ЕАЭС: России, Армении, Кыргызстана и Беларуси.

В Талдыкоргане новым правилом воспользовались сполна и собрали в команде пятерых белорусов. Коротко о них.

Андрей Лебедев. Главный белорусский старожил в «Жетысу». В Талдыкорган переехал летом 2018-го из брестского «Динамо» после разгона «Морских котиков» Алексеем Шпилевским. За полтора года Лебедев провел 31 матч в «желто-синей» форме» и этой зимой после окончания контракта покинул команду. СМИ сватали его в карагандинский «Шахтер», а сам он тренировался с «Витебском», но в итоге вернулся в Талдыкорган.

Никита Наумов. Бывший дэф «Витебска» провел впечатляющий сезон: сыграл в 30 матчах КПЛ, забил четыре гола, в том числе «Кайрату» Шпилевского, и стал лидером обороны сборной Беларуси.

Андрей Залеский. Бывший партнер Лебедева по Бресту в минском «Динамо» стал играть только при Гуренко – 12 матчей и пять ассистов. Но контракт с крайним дэфом Сергей Витальевич продлевать не стал.

Егор Зубович. 30-летний форвард ездил с «Динамо» на сборы в Сочи, но все-так Гуренко решил обойтись без него. Егор второй раз в карьере едет в Азию – два года назад он феерил в Малайзии.

Вадим Побудей. Бывший полузащитник Бреста и «Ислочи» в прошлом сезоне с десяткой на спине старался тащить «Дняпро», но не спас его от вылета. После развала могилевской команды впервые в карьере махнул зарубеж.

В компании белорусов своим однозначно будет и Ненад Адамович. 31-летний серб три года бегал за минское «Динамо» и там пересекался с Егором Зубовичем (в первый его приход), а в 2018-м вместе с Наумовым затащил «Витебск» в четверку. Новый сезон станет для Ненада вторым в «Жетысу».

Компания выходцев из ЧБ в Талдыкоргане могла быть еще больше, но в межсезонье команду покинул Камо Оганесян. Защитник сборной Армении в 2017 бегал в Жодино, кстати, вместе с Зубовичем. Впрочем, встретиться у них будет возможность – сейчас Камо играет у Шпилевского в «Кайрате».

О «Динамо» Зубович и Залеский могли бы поговорить и с Олегом Хромцовым. 36-летний молдованин в далеком уже 2006-м играл в столичной команде, но провел всего два матча и продолжил путешествовать по бывшему СССР. Всего за карьеру Хромцов сменил 15 команд, в нескольких бывал не один раз.

Талдыкорганский интернационал кроме белорусов и Адамовича включает еще одного серба Стефана Живковича, ганского опорника с пастором Таджикистана Дэвида Мавутора, уроженца Косово с гражданством Бельгии Доньета Шкодру, болгарина Мартина Тошева, темнокожего болгарина с украинскими корнями Георги Пашова и португальца Педру Эужениу, который начинал в системах «Спортинга» и «Бенфики».

Регламент позволяет «Жетысу» взять еще одного легионера не из ЕАЭС.

В «Жетысу» можно хорошо заработать – аким дает на футбол больше 8 млн долларов в год

«Жетысу» привлекателен для иностранцев зарплатами. Официальных данных за последнее время нет, но нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, который играл в Талдыкоргане в 2015-м, недавно в интервью «Чемпионату» говорил о 15-20 тысячах евро в месяц. Любопытно, что при этом условия в команде были кошмарными.

«В «Жетысу» футболисты тренировались в своей форме – кто с именем Месси на спине, кто с Роналду. Я занимался в футболке «Црвены Звезды» со своей фамилией. Зарплаты там были хорошие. Для такой маленькой команды даже очень. Игроки там получали 15-20 тысяч евро в месяц. Я постоянно говорил руководству: «Лучше продайте 2-3 легионеров, а на эти деньги сделайте хорошую базу, стадион». Но они об этом не думали», – рассказывал Деспотович.

Но сейчас условия намного лучше. Баталов практически сразу после своей чистки привел инфраструктуру в порядок и щедро вливает деньги клуб.

Аким очень заботится о спорте в своей области. Он мастер спорта и играл за волейбольную сборную ветеранов Казахстана, а сейчас возглавляет региональную волейбольную федерацию и является вице-президентом республиканской. На развитие спорта в своем регионе выделяет внушительные суммы – в 2018, например, пошло больше 20 млн долларов. Около 7,5 млн из них получил футбол. По последним данным, «Жетысу» в прошлом сезоне получил больше 8,7 млн долларов господдержки.

На удачу в клубе режут барана

Впечатляют легионеров и традиции. Тот же Деспотович удивился, когда в «Жетысу», чтобы прервать серию поражений зарезали на поле барана, а его бутсы окропили кровью – для гола.

«Мы с «Жетысу» не могли выиграть три или четыре матча. Тренер – кстати, очень хороший мужик – сказал нам: «Ребята, я знаю, что надо сделать. Надо барана зарезать на поле». Так и сделали. И – не поверите – в следующем матче сразу победили. А мне тогда еще и крови накапали в бутсу, чтобы я забивать начал. И я на самом деле забил! Но барана мне было очень жалко. Я думал, что кровь с поля уберут, а на матче заметил, что все-таки осталась. Так и играли», – вспоминал капитан «Оренбурга».

В «Жетысу» этот ритуал исполняют не только в трудные времена, но и перед стартом сезона на всякий случай. Наумов тоже в этом участвовал.

«Вся команда присутствовала. Я, правда, на это старался не смотреть. Местные молились, кто-то мазал кровью бутсы, вратари – штанги. Такая вот традиция. Потом барана разделали и раздали малоимущим. Для нас диковато, для них – нормально», – говорил защитник.