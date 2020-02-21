Цены уходят в галоп 19 21.02.2020, 10:09

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Карикатура: zasmeshi.ru

Стоимость товаров и услуг в Беларуси будет расти быстрее, чем в развитых странах.

Институт развития российской Высшей школы экономики недавно провел опрос, в ходе которого поинтересовался мнением экономистов 11 уважаемых организаций (в Беларуси и за рубежом) о перспективах белорусской экономики, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте naviny.by.

Выяснилось, что взгляд на эту тему у независимых экспертов довольно пессимистичный — никто не ожидает роста белорусской экономики в ближайшие годы более чем на 2%. А вот мнение относительно инфляции вполне обнадеживает: она, считают экономисты, будет оставаться низкой — в районе 5%, а возможно даже снизится и до 4%.

Показательно, что этот же коридор для инфляции в Беларуси обозначил на прошлой неделе глава Нацбанка Павел Каллаур, отвечая на вопросы журналистов. «Мне представляется, что в ближайшие пять лет инфляция будет находиться в диапазоне между 4% и 5%», — предположил Каллаур.

На данный момент не принято окончательное решение, какая цель по росту потребительских цен будет определена на ближайшие годы. В прошлом году инфляция составила 4,7%, задача на этот год осталась неизменной, а именно — удержать рост потребительских цен на уровне не более 5%.

Пятилетка в этом году заканчивается, и в ходе разработки программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы власти должны определить точную цель по инфляции на среднесрочную перспективу. Велика вероятность, что эта цель будет находиться в коридоре между 4% и 5%.

Большей ясности по этому вопросу пока нет в том числе и потому, что окончательно не определены полномочия, которые будет иметь Нацбанк по управлению инфляцией.

Денежные власти подготовили проект госрешения, который расширяет полномочия и ответственность Нацбанка в части обеспечения ценовой стабильности. Нацбанк просит предоставить ему инструменты, которые позволят перейти на новый монетарный режим и таргетировать желаемый уровень инфляции путем управления инфляционными ожиданиями и процентным каналом.

Чтобы перейти на так называемый режим таргетирования инфляции, Нацбанк хочет получить право озвучивать свой внутренний экономический прогноз и тем самым, объясняя свои решения, управлять инфляционными ожиданиями.

Кроме этого, регулятор хочет самостоятельно утверждать основные направления денежно-кредитной политики (сейчас этот документ принимается Лукашенко после многочисленных межведомственных согласований).

Также Нацбанк предлагает перейти к практике утверждения цели по инфляции на три года, а не на год, как сейчас.

Проект изменений в Банковский кодекс предусматривает, что за невыполнение среднесрочной цели по инфляции правление Нацбанка может быть отправлено в отставку, то есть наряду с дополнительными полномочиями регулятор прописал для себя в проекте госрешения и меру дисциплинарной ответственности.

«Выполнять среднесрочный ориентир (на три года) по инфляции легче, чем обеспечивать цель на год. У Нацбанка в этом случае появится больше маневров. Поэтому в случае перехода на режим таргетирования инфляции вероятность, что среднегодовая инфляция может замедлиться до 4%, выше», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН собеседник в финансовых кругах, комментируя официальные планы по инфляции.

Будет ли инфляция в Беларуси как в ЕС и США?

За последние пять лет инфляция в Беларуси замедлилась в три с половиной раза. Если в 2014-м она составляла 16,2%, то в 2019-м — 4,7%. Казалось бы, при такой динамике Беларусь на следующую пятилетку могла бы ставить цель замедлить инфляцию до уровня развитых западных стран.

К слову, инфляция в ЕС составила в 2019 году 1,57%, в США — 2,28%.

Однако снижение инфляции до такого уровня белорусские власти на 2021-2025 годы не закладывают в качестве цели. Почему?

Западный уровень инфляции характер для развитых стран, а Беларусь относится к развивающимся, поэтому у нас инфляция будет еще долго выше уровня ЕС и США, считает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

«Поскольку Беларусь — развивающаяся страна, наши цены в ряде случаев еще далеки от мирового уровня. По ценам на топливо, на жилищно-коммунальные услуги, на медицинские услуги Беларусь существенно уступает развитым странам. Постепенно белорусские цены будут корректироваться, и это неизбежно приведет к более высокому уровню цен в Беларуси по сравнению с западными странами», — отметил Крук в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Он обратил внимание, что из-за увеличения входящей стоимости нефти цена топлива в Беларуси постоянно растет. Кроме этого, у властей сохраняются планы повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг. Все это, считают эксперты, ограничивает возможности властей по дальнейшему снижению инфляции.

Но ожидать серьезного инфляционного всплеска пока также нет оснований, отметил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Основные торговые партнеры Беларуси — Россия и ЕС. Пока и там, и там инфляция замедляется. Предпосылок, которые указывают, что инфляцию может разогреть неприличная девальвация, пока также не видно. Поэтому цель властей удержать инфляцию в пределах 5% — вполне реалистичная», — считает Иосуб.

При этом, полагают аналитики финансового рынка, весьма желательно, чтобы Нацбанку были предоставлены расширенные полномочия, о которых речь шла выше, по управлению инфляцией.

«Полномочий, чтобы удержать инфляцию в коридоре 4-5%, у Нацбанка достаточно. Но чтобы угроз ценовой стабильности стало меньше, чтобы не возникало всплесков инфляционных ожиданий, важно предоставить Нацбанку дополнительные полномочия, которые повысят уровень его независимости», — резюмировал Крук.