Белорусской экономике прочат рецессию 3 20.10.2019, 18:14

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Власти далеки от реальных цифр и прогнозов.

Согласно последним статистическим данным, за девять месяцев года экономика Беларуси выросла только на 1%. Эксперты МВФ прогнозируют, что в следующем году рост и вовсе прекратится. Основные потери страна несет на российском направлении, пишет «Независимая газета».

ВВП Беларуси в январе–сентябре вырос всего лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил 16 октября Белстат. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее. При этом реальные денежные доходы выросли на 6,8%. Напомним, что согласно планам властей ВВП должен по итогам года увеличиться на 4%.

Местные экономисты и международные эксперты изначально сомневались в достижимости этих планов. Более того, прогноз для Беларуси постоянно ухудшается. В частности, Международный валютный фонд в очередной раз снизил свои ожидания относительно экономического роста в Беларуси. В отчете МВФ World Economic Outloo, в котором оцениваются перспективы развития мировой экономики, Беларуси прочат рост 1,5%, а весной прогноз составлял 1,8%. Прогнозы экспертов этой организации на 2020 год еще более пессимистичные – 0,3%, то есть фактически рост прекратится, хотя в апреле предполагалось, что ВВП прибавит 2,2%.

Оценки аналитиков МВФ относительно перспектив этого года совпали с видением Всемирного банка. В то же время в отношении будущего года его эксперты более оптимистичны и ожидают роста в 1,3%. Правда, они склонны считать, что и за пределами 2020 года ускорения ждать не стоит. Их прогноз для Беларуси на 2021-й составляет 1,2%.

Между тем власти Беларуси далеки и от цифр, которые получаются в реальности, и от прогнозов экспертов. Лукашенко на совещании по экономическим вопросам в середине сентября заявил, что настаивает на выполнении прогноза 2019-го, и пригрозил правительству отставкой. «Если не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные – от премьер-министра – уйдете на покой», – сказал он. Никакие доводы относительно изменившейся ситуации и форс-мажорных обстоятельств Лукашенко не интересуют.

Между тем уже подтверждаются ранее высказанные экспертами опасения относительно того, что проблемы с российской нефтью (налоговый маневр и апрельское загрязнение нефтепровода «Дружба») притормозят белорусскую экономику. Как сообщил накануне первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, эти два фактора стоили белорусской экономике 1,5 млрд. долл. По его словам, это негативно сказалось и на выполнении планов по диверсификации экспорта. Согласно им, доля России во внешней торговле должна была уменьшаться, а ЕС и третьих стран – расти до пропорции 30:30:30. Однако по факту «произошло смещение в пользу РФ». «Налоговый маневр привел к возрастанию доли Российской Федерации и уменьшению рынка Европейского союза за счет потерь по поставкам нефтепродуктов», – констатировал первый замминистра.

Международные эксперты напрямую связывают уровень своих оценок потенциала белорусской экономики со способностью руководства республики договориться с Россией по нефтяной тематике. Официальный Минск все еще надеется на позитивный для себя итог, однако эксперты уже не верят в такой исход событий.

Позиция Лукашенко идет вразрез и с мнением экспертов, и с предложениями правительства относительно планов будущего года. Он раскритиковал прогноз, представленный правительством, который предусматривал рост ВВП в 2010 году на 2,5%, и отправил его на доработку. Впрочем, как показывает опыт, усиленные по требованию Лукашенко планы все равно не выполняются.

Сейчас в Беларуси идет избирательная кампания, в следующем году должны состояться выборы президента. Как бы Лукашенко ни отрицал связь между непропорциональным ростом экономики и доходов населения, а также повышенными и не соответствующими потенциалу экономики планами и выборами, местные наблюдатели убеждены, что она есть.

Улучшить ситуацию в экономике хотя бы в среднесрочной перспективе, по мнению международных аналитиков, способны структурные реформы. В частности, снижение расходов на содержание госпредприятий и реформирование неэффективных из их числа.