закрыть
21 февраля 2020, пятница, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: В киевском аэропорту российским пропагандистам запретили въезд в страну

5
  • 21.02.2020, 18:50
  • 3,008
Видеофакт: В киевском аэропорту российским пропагандистам запретили въезд в страну

В Киеве они хотели читать тренинги и лекции о том, как манипулировать людьми.

В Украину не пустили троих российских пропагандистов, которые прилетели в Киев читать тренинги и лекции о том, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях, пишет apostrophe.ua.

Так, в страну не пустили специалиста по вопросам информационной и кибервойны Дмитрия Сидорина, который читал лекции в оккупированном Крыму.

Также во въезде отказали "СММ-тренеру" Андрею Фрольченкову, который незаконно посещал оккупированный Крым., а также редактору службы контента запрещенного в Украине поисковика "Яндекс" Екатерине Дементьевой.

В Украину пропагандистов пригласила "Школа предпринимательства и коммуникаций". Всем троим запрещен въезд в Украину на 3 года.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич