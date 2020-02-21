Видеофакт: В киевском аэропорту российским пропагандистам запретили въезд в страну 5 21.02.2020, 18:50

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В Киеве они хотели читать тренинги и лекции о том, как манипулировать людьми.

В Украину не пустили троих российских пропагандистов, которые прилетели в Киев читать тренинги и лекции о том, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях, пишет apostrophe.ua.

Так, в страну не пустили специалиста по вопросам информационной и кибервойны Дмитрия Сидорина, который читал лекции в оккупированном Крыму.

Также во въезде отказали "СММ-тренеру" Андрею Фрольченкову, который незаконно посещал оккупированный Крым., а также редактору службы контента запрещенного в Украине поисковика "Яндекс" Екатерине Дементьевой.

В Украину пропагандистов пригласила "Школа предпринимательства и коммуникаций". Всем троим запрещен въезд в Украину на 3 года.