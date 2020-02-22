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Что за «неожиданное предложение» Кремль сделал Лукашенко по нефти?

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  • 22.02.2020, 9:21
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Что за «неожиданное предложение» Кремль сделал Лукашенко по нефти?

Сечин заинтересован в стабильных поставках сырья на свои заводы в Европе.

В пятницу, 21 февраля, президент России Владимир Путин позвонил Лукашенко и сделал «неожиданное предложение» по поставкам нефти. Лукашенко сказал, что это уже «хоть путь к развязке споров», и отправил своих подчиненных анализировать поступившее предложение. Но к вечеру пятницы никакой официальной реакции от Минска так и не поступило, сообщает tut.by.

Предложение Москвы озвучил министр энергетики РФ Александр Новак. Речь идет о снижении премии примерно на 2 доллара за тонну к цене нефти ежегодно.

В чем суть предложения?

Российская нефть поставляется в Беларусь без уплаты экспортной пошлины, но компании-поставщики получают премию. Таким образом Минск, приобретавший беспошлинную нефть, пытался стимулировать российские компании. Ее размер определяется контрактами между Беларусью и российскими нефтяниками. По некоторым данным, в 2019 году премия была 10 долларов за тонну. На этот год российские поставщики хотели ее увеличить до 15−18 долларов. А Минск отказывался вообще платить премию. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой говорил, что когда Беларусь платила всего лишь половину мировой цены, то премия поставщикам нефти имела какой-то экономический смысл. «Теперь, когда для нас мировая цена уже сжалась, платить эту премию — сумасшествие», — считал Крутой. Недавно Лукашенко сказал, что российские компании просят премию в 12 долларов за тонну, назвав ее несправедливой.

— Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, — передает слова Новака пресс-служба Минэнерго РФ.

Россия с 2015 года проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Пошлина должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год и к 2024 году обнулиться. То есть к тому моменту стоимость российской нефти для Беларуси сравняется с мировой. Сейчас — 83% от мировой цены.

Минск оценивал потери от российского налогового маневра в 2019 году в районе 330 млн долларов, в 2020 — 420−430 млн долларов. Беларусь настаивала на компенсации, но ее так и не получила от Москвы.

Скидка 2 доллара с тонны означает, что белорусские НПЗ в этом году смогут сэкономить около 36−48 млн долларов. Это зависит от того, какой объем нефти будет куплен. Как в 2019 году — 18 млн тонн — или как планировалось на 2020 год — 24 млн. По расчетам «Ведомостей», за 2020−2024 гг. скидка с премии составит около 360 млн долларов. При сохранении структуры поставок половина этой суммы придется на «Роснефть».

Сечин все порешает?

По данным издания, в минувшем году основными поставщиками сырья в Беларусь были «Роснефть» — 8,8 млн тонн (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» — 2,8 млн, «Сургутнефтегаз» — 2,6 млн, «Газпром нефть» — 1,64 млн и «Татнефть» — 1,15 млн. На долю независимых нефтяных компаний приходится менее 1 млн тонн.

18 февраля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин провел переговоры с Лукашенко в Минске. Их итог неизвестен.

— Да просто так Сечин бы не поехал, если бы не было предварительного решения о поставках. Решат по цене, найдут консенсус, в марте, я думаю, все более-менее наладится. Просто ни у казахов нет нужных белорусам объемов, ни у других небольших российских компаний. Выход один — «Роснефть», — считает собеседник tut.by в российской нефтяной сфере.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Диверсифицировать поставки Минску пока не удалось. В итоге в январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Лукашенко. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала. До этого Беларусь перерабатывала запасы нефти из хранилищ, а недавно начала откачивать из нефтепроводов технологическую нефть. 14 февраля Лукашенко угрожал начать отбор транзитной нефти из трубопровода «Дружба», если Россия не начнет поставлять утвержденные балансом объемы.

— У Беларуси сейчас небольшой запас прочности. Нефти немного. Но никто не хочет идти на резкое обострение конфликта, то есть лезть в «трубу», — утверждают собеседники tut.by. По их словам, Сечин заинтересован как в стабильных поставках нефти на свои заводы в Европе, так и в развитии бизнеса в Беларуси. «Роснефть» владеет в Беларуси 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ.

В феврале несколько белорусских и российских нефтетрейдеров хотели начать поставки нефти на НПЗ в Беларуси по железной дороге.

— Но им сказали не мешать. Хотя бизнес вырисовывался. Стало окончательно понятно, что это политическая история, — говорят собеседники tut.by в белорусских энергетических кругах.

20 февраля Беларусь объявила о покупке двух танкеров российской нефти через Литву. Это произошло на фоне совещания замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с представителями российских нефтяных компаний.

— Разные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По итогам переговоров «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».

В пятницу белорусские чиновники и представители нефтяных компаний проводили переговоры и просчитывали варианты сотрудничества. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эти дни находился на встречах в Москве. Белорусская сторона озвучит свое видение в понедельник, 24 февраля.


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