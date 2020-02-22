В центре Минска протестуют десятки людей 2 22.02.2020, 12:34

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«Тамбазовцы» снова вышли с пикетом к Мингорисполкому.

Владельцы ценных бумаг ООО «Тамбаз» устроили очередной пикет у стен Мингорисполкома. Дольщики сформулировали свое видение происходящего и прислали в редакцию onliner.by письмо.

В полном виде оно выглядит так (орфография и пунктуация сохранены):

«Уже более трех месяцев министерствами и ведомствами затягивается согласование проекта указа об изменении указа от 06.11.2018 №430 «О завершении строительства жилых домов». На личном приеме в ноябре 2019 года председатель Мингорисполкома Сивак А. А. пообещал лично идти к Президенту на прием, чтобы форсировать административный процесс в случае возникновения проблем с согласованием необходимых изменений в Указ.

Сейчас на согласовании у чиновников находится документ, которым предусмотрены несколько важных пунктов. Главный из них — это перечисление прибыли УКС Советского района г. Минска от продажи коммерческих площадей в ЖК «Аркадия», которые были частично построены за счет граждан, после возврата бюджетной ссуды в первую очередь владельцам жилищных облигаций, а не страховым организациям, страстно желающим получить компенсацию убытков по страховым выплатам, за которые они получали немалые страховые взносы.

Также Министерством финансов блокируется внесение изменений в части обязательств ОАО «Технобанк» и ЗАСО «Промтрансинвест» произвести выплату страховых сумм в соответствии с договорами страхования жилищных облигаций с ООО «Тамбаз», которые были расторгнуты этими организациями в одностороннем порядке в тот момент, когда стало известно, что застройщик не в состоянии достроить дома и грядет наступление страхового случая.

Также граждане выражают недовольство тем, что цена долевого строительства, рассчитанная УКС Советского района г. Минска не соответствует требованиям НПА при расчете цены строительства квадратного метра жилья. На данный момент застройщику не известна точная стоимость окончания строительства, поэтому предлагаются к заключению договоры долевого строительства с существенно завышенной ценой. Люди требуют от руководства застройщика учитывать то, что цена объекта долевого строительства формируется не на основании порядка, предусмотренного типовым договором, от применения которого застройщик освобожден вышеупомянутым указом №430, а на основании других НПА в строительстве, от применения которых заказчик не освобожден и не имеет права их нарушать».