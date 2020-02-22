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Ученые: Общение животных подчиняется законам языка

  • 22.02.2020, 13:52
Ученые: Общение животных подчиняется законам языка
Фото: Depositphotos

Что это значит?

Французские и итальянские ученые выяснили, что звуковые сигналы, которыми обмениваются африканские (очковые) пингвины, подчиняются тем же законам, что и человеческая речь. Ранее британские исследователи пришли к похожему выводу относительно жестикуляции шимпанзе. По данным российских биологов, структура сигналов, издаваемых афалинами, напоминает словообразование. Значит ли это, что некоторые виды животных способны разговаривать друг с другом, а не просто обмениваться простейшими сигналами, — корреспондент РИА Новости попыталась разобраться в этом.

Язык жестов

В 2014 году британские приматологи, наблюдавшие за дикими шимпанзе в Уганде, выделили у них 66 жестов. Так животные передавали друг другу информационные сигналы — например, "отойди", "хватит" или "следуй за мной". Причем речь шла именно о целенаправленном общении: прежде чем что-либо "сказать" сородичу, обезьяны старались привлечь его внимание.

Пять лет спустя ученые Роэхэмптонского университета (Великобритания) описали около двух тысяч жестов шимпанзе и пришли к выводу, что эта система коммуникации подчиняется таким же лингвистическим правилам, как и человеческая речь. В естественных языках более короткие слова употребляются чаще (закон Ципфа) — предпочтительность того или иного жеста для обезьяны зависело от его длительности.

Работал и закон Менцерата, говорящий о том, что длинные языковые единицы должны состоять из наиболее коротких элементов. Так, в человеческих языках чем длиннее слово, тем короче слоги, из которых оно складывается. У обезьян сложные жесты тоже раскладывались на короткие. Причем составными жесты считались в том случае, если перерыв между ними был менее одной секунды.

В результате выделили 873 отдельных жеста, остальные оказались их совокупностями. Самая длинная последовательность состояла из 45 жестов.

Птичьи трели

В феврале 2020 года сообщили, что лингвистическим законам Ципфа и Менцерата подчиняется и вокальная коммуникация очковых пингвинов, обитающих на побережье ЮАР и Намибии.

Международная группа ученых записала 590 песен 28 взрослых особей из нескольких зоопарков Италии. Затем разделили полученные образцы на короткие звуки (тип А), длинные (тип В) и промежуточные (тип С). При произнесении последних менялась частота, так как птицам приходилось набирать побольше воздуха.

Больше всего использовались слоги типа А, что соответствует закону Ципфа. На втором месте — тип С. Причем чем длиннее была песня пингвина, тем больше в ней содержалось самых коротких слогов. Реже всего звучал тип В — в полном соответствии с правилом Менцерата.

Однако все это вовсе не означает, что общение животных подобно человеческому, отметил в разговоре с РИА Новости научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Агафонов.

"Закон Ципфа и менее известный Менцерата — Альтмана говорят, что чем чаще употребляется сигнал, тем он короче, и чем сложнее последовательность сигналов, тем короче составляющие ее элементы. Это, по-видимому, справедливо для всех акустических коммуникативных систем (происходит некоторая экономия энергии). Однако, что касается пингвинов, то самих типов сигналов у них совсем немного, как это свойственно и другим птицам. Поэтому делать далеко идущие выводы о том, что пингвины "разговаривают" друг с другом подобно людям, точно не стоит. Если уж проводить аналогии "языка животных" с человеческой речью, то больше всего на нее похожа коммуникативная система дельфинов афалин. В их репертуаре имеются сложные модулированные сигналы, представляющие собой последовательности импульсов", — подчеркнул ученый.

Не просто звуки

По словам Александра Агафонова, у афалин выделяют несколько типов сигналов. Первые — это своеобразные высокочастотные свисты, по которым эти морские животные определяют друг друга, а также местоположение членов сообщества. Каждый такой сигнал индивидуален, это своеобразный "автограф" дельфина. Плавая, афалина периодически его высвистывает, а сородичи отвечают собственными позывными.

"Свисты очень важны для жизнедеятельности, но какую-то иную информацию, кроме местоположения отдельного животного, с их помощью передать невозможно. В случаях, когда надо скоординировать действия — скажем, при совместной охоте на рыб, — афалины используют сигналы другого вида — импульсно-тональные. Это серии широкополосных импульсов, которые идут с большой частотой. Эти сигналы модулируются за счет изменения интервалов между импульсами. По нашему мнению, они не сводятся к какому-то конечному числу типов, как это обычно у животных бывает, а представляют собой некую иерархическую систему. Она состоит из нескольких уровней комбинации элементов разной сложности, и в этом смысле они напоминают речь человека. В ней ведь тоже есть иерархия элементов: фонема — морфема — слово и так далее", — объяснил исследователь.

До 60 процентов репертуара афалин приходится на этот тип сигналов. Ученые предполагают, что в них действительно может быть какая-то достаточно развитая коммуникативная система. Однако считать это доказанным нельзя — требуются сложные и длительные исследования.


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