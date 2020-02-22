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Можно ли прожить на 3,44 рубля в сутки?

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  • 22.02.2020, 16:01
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Можно ли прожить на 3,44 рубля в сутки?

Можно, считает милиция Гомельщины, просто нужно место знать.

С марта до конца года изолятор временного содержания (ИВС) при УВД Гомельского облисполкома должен принять и накормить 7 854 человека, волею судеб угодивших в это место ограничения свободы.

За что их задержат и определят в ИВС, еще неизвестно, а вот количество будущих сидельцев и сумму затрат на их кормежку «Сильные новости» узнали из опубликованной милицейским ведомством заявки на госзакупку «услуги по организации питания лиц, задержанных или заключенных под стражу».

В документе отмечается, что победитель конкурса должен «приготавливать и доставлять горячее питание ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 01.03.2020 по 31.12.2020, по предварительным заявкам дежурного по ИВС при УВД Гомельского облисполкома». Количество порций — 23 562 штуки, питание в ИВС трехразовое и, получается, что оно рассчитано на 7 854 сидельца. Общая сумма закупки — 113 тыс. 464 руб. и 59 коп.

В приглашении к потенциальным участникам закупки сообщается, что «согласно письму Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь, денежная норма составляет 3,44 (три рубля сорок четыре копейки) в сутки на одного человека)». То есть этой смешной суммы, считают в МВД, вполне достаточно, чтобы день прожить (завтрак, обед и ужин) и ночь пролежать в ИВС. При этом, важно уточнить, сумма 3,44 руб. указана без учета торговой наценки, которая не должна превышать 40%. То есть речь идет о возможной прибыли победителя торгов. В данном случае она может составлять 1,38 руб. Плюсуем и получается, что трехразовое питание в сутки в ИВС на одного сидельца обходится бюджету в 4,82 руб. Что тоже, как говорится, не до жиру.

Каким образом, по какой формуле рассчитывалась эта норма, неизвестно. В правилах внутреннего распорядка ИВС сообщается: «Лица, содержащиеся под стражей, обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил, по нормам, определяемым Правительством Республики Беларусь».

Совмин в свою очередь такие нормы определил постановлением от 21 ноября 2006 г. № 1564, но меню в них, конечно нет. Есть перечень продуктов «на одного человека в сутки (брутто, граммов)»: от хлеба, круп, мяса рыбы, лаврового листа до киселя. Правда, есть еще один (внутренний) документ МВД, определяющий перечень продуктов, которыми административно задержанного могут поддержать с воли. Их общий вес не должен превышать 5 кг. (Кроме продуктов требующих тепловой обработки, скоропортящихся и с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива). Возможно, на эти передачки и делался основной расчет: мол, если мало вам, добавки просите у родственников и знакомых.

Сегодня, 21 февраля, завершается прием предложений от потенциальных поставщиков питания для будущих сидельцев ИВС при УВД Гомельского облисполкома.


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