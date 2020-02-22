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«Секретные» квартиры в старых минских домах

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  • 22.02.2020, 19:29
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«Секретные» квартиры в старых минских домах

Даже многие жильцы не знают об этих архитектурных «пасхалках».

Сегодня можно построить буквально все, что взбредет в голову архитектору. Не то что раньше: любой советский проект представлял собой 4 квартиры на этаже с лестницей в центре. Одинаковая планировка, геометрия комнат и даже вид из окна. После развала СССР Минск еще долго застраивался типовыми панельками. Но некоторые квартиры в обычных старых домах, которые ничем не выдают себя снаружи, выглядят совсем не так, как вы себе представляли, проходя мимо и глядя на скучный фасад. Даже многие жильцы не знают об этих архитектурных «пасхалках», пишет «Онлайнер».

Двухуровневые квартиры в старой панельке

Панельная 9-этажка на Радужной, 7, почти ничем себя не выдает: унылый серый бетон, мимо которого можно ходить годами, не подозревая, что он чем-то примечателен. А между тем 8—9-й этаж в этом заурядном панельном доме 1999 года постройки занимают двухуровневые квартиры с очень примечательной планировкой. Например, из санузла на втором этаже организован выход на лоджию. Как тебе такое, Заха Хадид?

Еще одна особенность — мансардные окна, которые очень редко встречаются в минских панельных 9-этажках. Возможно, на Радужной — единственный прецедент. В квартире, которая выставлена на продажу, 3 комнаты, 2 санузла, небольшая кухня и 98 «квадратов» общей площади.

Квартиры-дворцы в советской 10-этажке на Казинца

Об удивительных «пентхаусах» в старом советском доме на Казинца мы уже писали. Снаружи 10-этажка 1984 года постройки совершенно ничем себя не выдает, но несколько квартир на последних этажах представляют собой нечто, что вы не встретите даже в элитных новостройках. В гостиной два уровня сливаются воедино, образуя огромное помещение с пятиметровым потолком как во дворце или готическом соборе. Добавьте к этому гигантское окно в два этажа высотой и соответствующий ремонт - получится впечатляюще.

А так выглядит другой «пентхаус» в доме на Казинца — здесь сохранилась аутентичная советская отделка, в том числе лестница на второй свет в гостиной. Пусть это смотрится не так нарядно, как с современным ремонтом, зато позволяет составить представление о том, как эти квартиры-дворцы выглядели в советское время.

В двухуровневой квартире 5 комнат, 2 санузла, большая кухня и огромная гостиная размером с типовую однокомнатную квартиру. Она выставлена на продажу за $130 тыс., несмотря на то, что нуждается в ремонте.

Троицкое предместье

Этот квартал у всех на виду, но вы не найдете в нашем городе более закрытого. Каждый день по его улицам снуют толпы туристов, но мало кто представляет себе, что происходит за деревянными дверями и окнами старинных домов.

Домики в Троицком предместье производят впечатление чего-то камерного. Глядя на них с фасада, представляешь себе тесные квартиры, раздробленные на мелкие комнатки, и зачастую именно так они выглядят изнутри.

Но в низенькой двухэтажке на Старовиленской, 14, продается совершенно неожиданный вариант — большая двухуровневая квартира с четырьмя комнатами, крутыми лестницами и двумя санузлами. Общая площадь — почти 120 кв. м. И это в историческом особняке в центре города. Стоит она, конечно, недешево — $555 тыс.


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