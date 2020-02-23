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Как ВСУ отбили ночую атаку российских боевиков

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  • 23.02.2020, 17:24
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Как ВСУ отбили ночую атаку российских боевиков

Противник бежал, бросив своих.

22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе, пишет украинский журналист и военный эксперт Юрия Бутусов для «Обозревателя».

В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор, после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия.

Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого.

Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения - одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен.

С украинской стороны пострадавших нет.

Воодушевленные захватом украинского наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в украинских боевых порядках.


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