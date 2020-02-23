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Петр Мюллер: На саммите по бюджету ЕС Польша достигла своих целей

  • 23.02.2020, 18:41
Петр Мюллер: На саммите по бюджету ЕС Польша достигла своих целей
Фото: Riccardo Pareggiani

Ожидания стран ЕС во время саммита по бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы были разные.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что во время саммита ЕС по бюджету Польша достигла свои переговорные цели, передает «Польское радио».

Двухдневный бюджетный саммит в Брюсселе, проходивший 20-21 февраля, завершился без подписания окончательного соглашения. Но Польша, по словам Петра Мюллера, в результате переговоров не потеряла.

«Увеличение средств на сельскохозяйственную политику, мы все ближе к дотациям среднего уровня по ЕС – на 2 млрд злотых больше по сравнению с первичными предложениями Еврокомиссии в прошлом году. На политику сплочения на более чем 10 млрд злотых больше, нежели предлагалось раньше», - пояснил пресс-секретарь правительства Польши.

По оценке советника президента Польши по вопросам охраны окружающей среды и климатической политики Павлa Салэка, проект бюджета, который был создан уже под хорватским председательством, не был удовлетворительным для стран региона, которые входят в группу политики сплочения, а также для Европарламента.

Ожидания стран ЕС во время саммита по бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы были разные. Группа стран, которые позиционируют себя как «экономные», выступала за бюджет, меньший на 300 млрд евро по сравнению с тем, что предлагали так называемые друзья сплочения, к которым принадлежит Польша.

В пятницу, 21 февраля, последнее компромиссное предложение внесла Еврокомиссия, но друзья политики сплочения его отклонили по причине слишком большого количества сокращений. Лидеры стран-членов ЕС вернутся к теме бюджета на очередном саммите.


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