Станет ли белорусам проще работать в Польше? 24.02.2020, 10:22

Поляки добиваются упрощения процедуры трудоустройства для иностранцев.

В Польше работодатели ожидают продления действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и более легкой процедуры получения вида на жительство в Польше, сообщает «Польское радио».

По словам генерального директора «Конфедерации Левиатан» Гжегожа Бачевского, речь идет о том, что иностранцы, которые приезжают в Польшу на заработки, хотят, чтобы их нанимали легально, и чтобы это был легкий процесс.

При этом министр семьи, труда и социальной политики Марлен Мальонг сообщила, что продолжается межведомственная дискуссия о миграционной политике, но еще слишком рано информировать о конкретных решениях.

В то же время вице-министр ведомства Станислав Швед обратил внимание на то, что по исследованиям министерства, большого оттока граждан третьих стран, работающих в Польше, нет.