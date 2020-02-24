В Ухане 195 человек повторно заболели коронавирусом 3 24.02.2020, 14:19

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После выздоровления человек может снова заразиться COVID-19.

В китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР, пишет meduza.io.

Как ранее предупреждали медики, после выздоровления человек может повторно заразиться COVID-19, пишет tut.by.

— Некоторые антитела, вырабатываемые нашим организмом в ответ на воздействие инфекции, могут существовать не так уж и долго, поэтому есть риск повторного заражения, — рассказывал глава комиссии по борьбе с коронавирусом пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань.

По словам специалиста, в связи с этим необходимо обеспечить защиту и должный уход за теми, кто был заражен вирусом и уже выздоровел. Чжань Цинъюань подчеркнул, что особое внимание следует уделять людям с тяжелыми формами заболевания, которым для восстановления легких требуется довольно много времени. «Кроме того, необходимо их особо тщательно оберегать от простудных заболеваний. <…> Советую всем [выздоровевшим] больным регулярно приходить к нам для повторных обследований», — предупреждал специалист.

Число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.

По подсчетам South China Morning Post, в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.

Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера «Даймонд Принсесс».