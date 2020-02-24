СМИ: Турция атаковала войска Асада в Идлибе 24.02.2020, 17:45

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Идут ожесточенные столкновения.

Отряды турецкой армии и формирования вооруженной сирийской оппозиции предприняли в понедельник атаку на позиции армии Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, турецкие силы и выступающая на стороне Турции сирийская оппозиция начали наземную операцию в направлении города Нейраб. Как отмечает канал, между нападающими формированиями и правительственными войсками Сирии "идут ожесточенные столкновения".