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СМИ: Турция атаковала войска Асада в Идлибе

  • 24.02.2020, 17:45
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СМИ: Турция атаковала войска Асада в Идлибе
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Идут ожесточенные столкновения.

Отряды турецкой армии и формирования вооруженной сирийской оппозиции предприняли в понедельник атаку на позиции армии Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, турецкие силы и выступающая на стороне Турции сирийская оппозиция начали наземную операцию в направлении города Нейраб. Как отмечает канал, между нападающими формированиями и правительственными войсками Сирии "идут ожесточенные столкновения".


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