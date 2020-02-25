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Павел Климкин:: Остановить БелАЭС еще не поздно

  • 25.02.2020, 17:55
Павел Климкин:: Остановить БелАЭС еще не поздно
Павел Климкин

В этом вопросе Литве необходима помощь европейских партнеров.

На первом съезде «Движения против Островецкой АЭС» в Литве выступили иностранные гости. Одним из них стал бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

«Я вижу, что вопрос Островецкой АЭС очень беспокоит Литву. Я беспокоюсь вместе с вами. Как и у любого украинца, у меня есть личная история, связанная с Чернобыльской АЭС. Я отлично помню, как мои родители пытались вывезти из Киева мою младшую сестру на следующий день после взрыва на Чернобыльской АЭС. Я помню эту атмосферу страха, помню, как привычный образ жизни людей разрушился в момент. Эта трагедия очень глубоко затронула всю Украину», — заявил политик.

Климкин добавил, что для противодействия Островецкой АЭС Литве необходима помощь европейских партнеров. Экс-глава МИД Украины добавил, что действовать никогда не поздно.

«Многие могут подумать: возможно, остановить проект Островецкой АЭС уже слишком поздно, мы потеряли слишком много времени. Но никогда не поздно. Если вы готовы бороться, если вас поддерживают люди — никогда не поздно. Прежде всего, вам нужна солидарность. Это не что-то абстрактное. Солидарность — это про людей, про их готовность бороться. Если у вас есть солидарность, вам нужна стратегия. Это вопрос не только о национальной безопасности, это вопрос жизни. Я уже упомянул, как жизни простых людей безвозвратно изменились в 1986 году. Чтобы быть эффективными, чтобы повлиять на Россию и власти Беларуси, понадобится помощь союзников и единый план. Было бы правильно сказать властям Беларуси: до того, как вы запустите АЭС, вы должны решить абсолютно все вопросы, связанные с безопасностью, которые беспокоят Литву и Евросоюз. Это фундамент», — заявил Климкин.

Бывший министр иностранных дел Украины поделился своим видением возможного влияния на Россию и Беларусь в вопросе строительства АЭС. По мнению политика, европейским партнерам необходимо разработать систему «кнута и пряника», предложив властям Беларуси условия, которые те не смогут отвергнуть.

«Позвольте мне быть абсолютно прямым: вам нужна система кнута и пряника. Совместно с партнерами в ЕС необходимо определить и «кнуты», и «пряники», нужно сделать предложение властям Беларуси, которое они не смогут отклонить. Не нужно говорить о том, что отношения ЕС и Литвы должны полностью зависеть от вопроса БелАЭС. Быстрее и эффективнее будет вывести Беларусь из-под влияния России, чтобы сохранить вашу безопасность и экологию. Просто необходимо вывести Беларусь из этой пророссийской реальности. И последнее: вокруг БелАЭС существует множество бизнес-интересов, некоторые думают, что смогут покупать более дешевую энергию, но в Литве и ЕС полностью «зеленое» сознание, и нужно не терять энергии в борьбе против Островецкой АЭС. И еще раз: еще не поздно», — закончил политик.

15 февраля в Сейме Литвы прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС». На съезде была утверждена петиция, декларация и текст письма к Александру Лукашенко.


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