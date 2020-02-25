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«Я вам скажу, сколько я трачу денег на бензин — так вы обалдеете!»

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  • 25.02.2020, 18:26
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«Я вам скажу, сколько я трачу денег на бензин — так вы обалдеете!»

Как белорусы протестовали под зданием «Белнефтехима».

Днем 25 февраля возле здания концерна «Белнефтехим» в Минске собралась толпа людей. Главная цель собравшихся — выяснить, почему растут цены на бензин и когда это прекратится. Но уникальность именно этого стихийного волнения в том, что к людям вышло руководство концерна, пишет tut.by.

Накануне белорусский блогер Владимир Цыганович записал видеообращение и выложил его на свой канал в YouTube. Мужчина предложил всем, кого волнует рост цен на топливо в стране, собраться 25 февраля возле здания концерна «Белнефтехим» в Минске: пообщаться с руководством о стоимости топлива и высказать недовольство ситуацией.

В обозначенное время к крыльцу здания концерна пришли не только недовольные ценами на заправках граждане, но и работники концерна, в том числе руководство — заместитель председателя Владимир Сизов.

— Давайте не будем терять время. В адрес концерна поступило публичное обращение и наш коллектив на него откликнулся. Вы публично критично сообщили, что с одной стороны — народ белорусский, а с другой — мы, сотрудники концерна. Но я не считаю, что мы по разные сторонам. Хотя сейчас рабочий день, мы вышли с вами пообщаться, — обратился к людям Владимир Сизов.

— Скажите, кто согласен с политикой концерна, чтобы каждую неделю на одну копейку поднимать цену на топливо? — задал вопрос активный гражданин со стороны недовольных.

В ответ половина толпы подняла руки.

— Это же сотрудники концерна, они обманывают! — выкрикнула пожилая женщина.

— Ну тогда поднимите руки, кто не согласен, чтобы цены на топливо росли? — на этот раз руки подняла другая половина присутствующих. — Народ не согласен!

Тут к собравшимся присоединился опоздавший инициатор встречи, блогер Владимир Цыганович. Он предложил переместиться в здание и поговорить там. Но эта идея одобрения у представителей концерна не получила, а потому разговор шел на улице. Беседа получилась весьма эмоциональной, собравшиеся спорили, срывались на крик, при этом получить конкретные ответы на свои вопросы оппоненты не всегда успевали — в разговор вклинивались другие.

— Вам интересно, куда тратятся деньги от продажи белорусских нефтепродуктов? — крикнул в сторону толпы блогер — и получив одобрительно «да», обратился к Сизову. — Вы не рассказываете об этом. Я посмотрел по ценам на топливо: на 1 января 2019 года по отношению к 1 января 2018 года цена на топливо в долларах выросла на 10%, а 1 января 2020 года по отношению к 1 января 2019 года — на 17%. В это время мировая цена где-то была ниже, где-то выше, но принципиальных скачков не было. Так с чем же связано тогда подорожание и когда это прекратится? <…> Будет ли ответственный человек за рост цен? <…> Почему в Америке бензин стоит 80 центов, при этом у них зарплата выше, налоги выше?

— А знаете, что делали люди, когда в Америке был кризис и стоимость топлива подскочила в три раза? На работу ездили вскладчину, — ответил кто-то из работников концерна.

— Я вам скажу, сколько я трачу денег на бензин — так вы обалдеете! — крикнул мужчина из толпы.

— Я не хочу, чтобы вы публичное шоу тут устраивали и кричали. Цены на топливо не растут — они изменяются. Были прецеденты, когда цены понижались, — напомнил Владимир Сизов. — У нас принята стратегия плавного изменения цен на нефть. Когда вы говорили про цены на нефтепродукты, то вы не замечаете и опускаете факты, когда нефть растет на 10%, но роста цен на нефтепродукты вы не замечаете.

— Нет, вы меня передергиваете! Как только цена на нефть сильно вырастает, они (цены на бензин. — Прим.) по копеечке прибавляют два или три месяца. А в это время цена (нефти. — Прим.) вниз гораздо больше ушла! — отстаивает свое мнение блогер. — А в 14-м году, когда курс рубля рухнул, тогда цены на нефть понизились, а цена на топливо осталась прежней!

Блогер обращался к приготовленной им перед встречей таблице, куда внес курс рубля и цены на топливо за определенный период и доказывал, что стоимость бензина неоправданно растет, а курс рубля при этом стоит на месте.

— Объясните, почему так происходит? Опровергайте! — крикнул Владимир Цыганович.

— Я пытаюсь разговаривать с вами рационально. Я ничего не собираюсь опровергать и поднимать вашу популярность. Вам в ответах письменно все объясняли, — ответил блогеру зампред концерна.

— Мне давали отписки. Я спрашивал: кто у нас отвечает за цены на топливо, назовите имя этого человека. Меня отправляли к премьеру, а тот оправляет в концерн, а потом приходит ответ: цены на топливо изменяются в соответствии с ценами на нефть. А по факту они постоянно растут.

На это Владимир Сизов сообщил, что цена на топливо зависит от стоимости нефти, от курса белорусского рубля, от налоговой нагрузки, в которую включен НДС и акциз. При этом стоимость нефти определяется котировками на мировом рынке и условиями поставки от контрагентов.

— Сколько налогов в сумме? А, не можете ответить! Зато я помню, мне писали — 30 процентов! Значит 30 процентов на заправках мы все платим налог за нашу лояльность. Это кроме зарплат, аренды. А я хочу, чтобы стоимость топлива была адекватна заработной плате. Если его стоимость такая же как в Лос-Анджелесе, то сделайте такие же зарплаты!

— Хорошо, если мы сделаем привязку к другим факторам и нефтеперерабатывающий завод начнет работать в убыток, сколько он проработает? Мы изменяем цены только для того, чтобы обеспечить положительную рентабельность.

— Но налоги не входят в рентабельность ваших заводов!

Сторонники блогера пытались выяснить стоимость нефтепродуктов, которые Беларусь продает на экспорт. Однако конкретные цифры им не сообщили, отметив лишь, что стоимость определяется мировым рынком и она постоянно изменяется.

— Но такое впечатление, что вы туда продаете дешевле, а за счет роста цен на внутреннем рынке закрываете этот минус, — предположили присутствующие, однако Сизов отметил, что это не так.

— А мы сможем найти пять компетентных человек и сделать аудит работы концерна? — обратился к собравшимся блогер.

Это предложение было принято громким смехом и аплодисментами сотрудников «Белнефтехим».

— Знаете, почему им смешно стало? Потому что это сделать невозможно. Никто этого сделать не даст. А ведь государственные предприятия должны работать абсолютно прозрачно.

После этого сотрудники концерна ушли на свои рабочие места, отметив, что если соратники блогера хотят поговорить, то пусть разговаривают — а им пора работать.


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