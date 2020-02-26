Сильное выступление Павла Северинца в Гомеле (Обновлено) 27 26.02.2020, 11:18

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Фото со страницы Павла Северинца в соцсети

Белорусы пробуждаются.

На встрече с жителями Гомеля 25 февраля сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, претендующий на роль единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции, призвал «объединить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь», сообщают naviny.by.

Павел Северинец считает, что нужно вернуть Конституцию 1994 года и привести к власти временное правительство. Будущее страны политик видит в развитии малого и среднего бизнеса, информационных технологий, повышении роли местного самоуправления.

«По Конституции источником власти является народ. Это мы с вами, а не просто какая-то семья, которая залезла высоко и забрала лестницу, чтобы никто другой не взошел», — заявил политик.

«Никто из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правительстве… И нам нужно решить, как мы можем это остановить», — сказал Северинец.

«Первое, что необходимо понять – нам нужно объединиться. Сейчас основные демократические партии объединились, чтобы провести компанию и выбрать единого представителя демократических сил. Свободных выборов нет. Но, если мы сейчас выйдем, этот режим поймет, что ему нужно уходить», — сказал политик.

Говоря о политических и социальных проблемах Беларуси, Павел Северинец сказал, что в государстве «все как будто замерло», тогда как мир изменился.

«До чего довели страну! У кого-то 18 резиденций, а людям — новые штрафы, налоги. Райисполкомы только сидят и думают, как новые налоги придумать и придушить несчастный народ», — заявил Северинец.

По словам политика, у его команды есть ответы на вопрос «что делать». «Я предлагаю: после того, как будут оглашены президентские выборы, когда останется Ермошина (председатель ЦИК. — ред.) и фальсификаторы, когда Лукашенко скажет, что он готов идти на выборы, мы начинаем мирные протесты. Не после того, как состоятся выборы. Ломать сценарий фальсификаций нужно сразу, как только скажут, что у нас будут выборы. Мы можем выходить на мирный протест регулярно», — подчеркнул Северинец.

«Посмотрите, сейчас останавливаются предприятия, бензин дорожает, доллар растет большими темпами. Социальные протесты при таких темпах неизбежен. У нас есть большой коридор возможностей. Им сейчас будет тяжело разгонять и политически, и финансово. Мы можем и должны выходить сразу после того, как будет объявлена «выборная» компания», — сказал Северинец.

Павел Северинец провел анкетирование. Он предложил участникам встречи, на которой присутствовало порядка 80 человек, написать о проблемах в регионе и о том, что каждый может сделать для изменения ситуации. «Эти предложения лягут в основу Народной программы — дополнению к программе единого кандидата, которого мы изберем», — пояснил политик.

«Белорусы умеют работать. Им просто нужно дать это делать, а не душить. Малый и средний бизнес это будет основа нормальной экономики», — сказал политик.

Одно из предложений Северинца — ввести «закон Линкольна» против коррупции, когда гражданин, который поможет изобличить коррупционера, получит 25% от суммы украденного им — участники встречи встретили аплодисментами.

«Независимые суды будут рассматривать такие дела пачками. Белорусский бюджет получить миллиарды долларов, так как никто не захочет сидеть в тюрьме. Все те коттеджи, незаконно построенные, будут возвращены гражданам, в бюджет», — заявил Северинец.

В комментарии журналистам политик сказал, что остался доволен встречей: «Лед тронулся, как сказали сегодня на встрече. Многие гомельчане готовы подключиться к работе команды единого кандидата, народ поднимается».