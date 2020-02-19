Павел Северинец: Через два-три года вы не узнаете Беларусь 4 19.02.2020, 13:19

2,107

Павел Северинец

Фото: «Белсат»

Cудьбу Лукашенко будет решать народ.

Лидер Белорусской христианской демократии Павел Северинец, который участвует в праймериз оппозиции, ответил на вопросы сайта belaruspartisan.by.

«Свободу не дают, за свободу сражаются»

- Два года занял путь от объявления идеи праймериз до ее реализации. Почему так долго?

- Лучше поздно, чем никогда. Были споры, амбиции, недооценка ситуации, выжидание, но в конце концов все созрели. Под новый год собрание демократического актива в Гомеле приняло решение: если не будет единого — в кампании не участвуем. В других городах были похожие настроения. Так что впервые в Беларуси будет широкое народное голосование — избрание единого лидера демократических сил, формирование единой команды. Любой гражданин Беларуси сможет принять участие в народном голосовании — на собраниях, в интернете или на Конгрессе.

- Праймериз должен завершиться Конгрессом демократических сил в мае, который изберет единого кандидата от оппозиции. Как оцениваете свои шансы на победу среди шестерки?

- Люди меня поддерживают, знаю это по встречам и опросам. Верим, можем, победим!

- Вы обнародовали примерный план действий в качестве единого кандидата: отставка Ермошиной, неучастие в президентской кампании Лукашенко, включение в состав избирательных комиссий представителей демократических структур, открытый и честный подсчет голосов. Эти требования к властям оппозиция выдвигает после 1996 года. Но воз и ныне там. Что изменилось сейчас, что заставляет вас думать, что Ермошина уйдет, а Лукашенко не пойдет?

- Мы начнем массовые протесты через несколько дней после объявления так называемых выборов. Лукашенко должен уйти. Его поддержка, по нашим данным, от 12 до 18%. Какой седьмой срок, людям это уже вот где! Он же сам сказал: если скажете «хватит» — я уйду. Давайте выйдем всем народом и скажем: «Хватит! Уходи!»

- Очевидно, что надо готовиться играть по старым правилам, которые установил режим. Вы готовы их принять?

- Никаких старых правил. На любые махинации ответом будут массовые протесты. Свободу не дают — за свободу сражаются.

- Каковы вообще шансы, что единого кандидата зарегистрируют? Зачем — если на подтанцовку уже согласились около десятка претендентов?

- Если единого не зарегистрируют — будет бойкот, объединится весь народ. Подтанцовку не воспринимают как оппозицию, все эти суррогаты Лукашенко — просто смешны. Белорусы не дураки, все отлично понимают.

«Единый будет лидером протестов»

- Беларусь оказалась под угрозой судьбоносных вызовов: аннексия и экономическое банкротства. Почему оппозиция не сумела отбросить все внутренние противоречия и объединиться даже перед лицом таких угроз?

- Основа оппозиции, главные демократические партии, как раз объединились — впервые за 15 лет, и слава Богу! Уверен, что мы сможем координировать общую кампанию и защищать независимость вместе с Николаем Статкевичем, «Европейской Беларусью», профсоюзами и теми, кто за безоговорочный бойкот.

- Как вы оцениваете планы Белорусского национального конгресса выдвинуть 30 кандидатов в президенты? Эту инициативу озвучил Николай Статкевич.

- Хороший технологический ход Николая Статкевича, режиму придется попотеть и распылить силы с такой раскладкой. Думаю, мы сработаемся и будет совместная мощная кампания.

- По самым скромным подсчетам, на президентскую кампанию пойдут минимум 10 претендентов. Страну ждет повторение 2010 года?

- Слушайте, никаких выборов нет, претенденты куда? Единый — понятно, он будет лидером протестов. Будет политическая кампания, где мы будем добиваться свободных выборов или бойкотировать. Дублеры и цирк не в счет. Вопрос стоит ребром: Лукашенко, уходи!

- В чем отличие нынешней президентской кампании от предыдущих?

- Отличие в том, что страна дошла до края. Режим Лукашенко довел до ручки экономику. Независимость на волоске. А резиденций все больше, майбахи, личные самолеты. Золотые винтовки и пистолеты для семьи… Это же бред, вообще уже издеваются над людьми… В конце-то концов, пора! Миллионы людей понимают, что страной правит хронический неудачник, который завел не туда и хочет оставаться у власти до самой смерти. Люди в городах, где мы встречаемся, говорят: что-то будет. Это уже в воздухе чувствуется. Двадцать шесть лет… Вы что, хотите еще пять лет маразма? Нет? Выходим протестовать!

- В каких условиях будет проходить кампания? Судя по последнему приговору анархистам, оттепели стране не видать.

- Власти продолжают закручивать гайки. Но могут доиграться. В стране останавливаются предприятия. Люди нищают. Половина уезжает работать за границу. Цены растут, зарплаты падают. У бюджетников в «избирательный год» уменьшаются зарплаты, когда такое было? Пенсии по сто - двести долларов, это же плевок в лицо людям, которые всю жизнь работали! Как это можно дальше терпеть!

- Вы продекларировали, что ответом оппозиции на репрессии и нерегистрацию единого кандидата станет бойкот. Удастся ли его реализовать?

- Бойкот, который принимает всенародный характер, называется национальная забастовка. Если будут репрессии против людей, нерегистрация единого, очередной ермошинский спектакль и социальные протесты — они могут получить национальную забастовку. Последний раз такое было в начале 1990-ых, и коммунистическая система сломалась.

«Народ будет выбирать и править сам»

- Давайте пофантазируем. Павел Северинец избран президентом Республики Беларусь. С чего вы начнете президентскую деятельность?

- Отмена незаконных указов и дурацких декретов. Освобождение политзаключенных, замена тюрьмы на штрафы для экономических преступлений, закрытие всех этих отравляющих заводов вроде Брестского аккумуляторного. Возвращение в правовое поле: Конституция 1994 года либо Конституционное учредительное собрание. Декоммунизация и децентрализация. Первые реформы — судебно-правовой системы, охраны здоровья, пенсионной системы, образования, армии. Выборы демократического парламента и реального местного самоуправления. Народ будет выбирать и править сам.

- Какую судьбу вы уготовили «союзному государству»?

- Это антиконституционная, уродливая пристройка к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко. На свалку. И другие соглашения, не соответствующие Конституции и национальным интересам Беларуси — туда же. Нам нужно экономическое соглашение с Евросоюзом, нормальный договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, партнерство с Америкой и Балто-Черноморский союз з Польшей, Литвой, Латвией, Украиной.

- Готовы ли вы дать гарантии нынешнему руководителю Беларуси?

- Не имею права решать за весь народ. Если покается, вернет награбленное и мирно, без крови, передаст власть — возможно, тогда люди решат, что да.

- Что делать с неработающей экономикой, как ее запустить?

- Да надо просто дать людям гарантии частной собственности, дать зарабатывать, не мешать и не душить! Небольшие и прозрачные налоги, чтобы сам человек мог посчитать дома. Через два-три года вы не узнаете Беларусь — это будет процветающая страна. Мы, белорусы, умеем и любим работать. Во всем мире мелкий и средний бизнес – основа. Наши программисты дадут фору западным. ІТ, сервис, транзит, транспортно-логистические хабы, банки, инфомационные технологии, биотехнологии – новая экономика Беларуси.

- В соцсетях ерничают: а при Северинце-президенте деток в школе заставят молиться?

- Заставлять в вопросах веры – вредно. Поэтому ни заставлять, ни запрещать молиться дома, в школе или на работе никто никого не будет. Зато церквям дадим пустующие помещения и льготы на ЖКХ, пусть организовывают реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов, хосписы, дома престарелых: они это делают намного лучше, чем собесы.

- И о личном. Вы тоже спрячете первую леди от народа, как и Лукашенко?

- Первая леди во всех нормальных развитых странах занимается благотворительностью, помогает семьям, детям, проводит объединяющие встречи в церквях, организовывает кампании в защиту природы, то есть делает огромную работу для своего народа. У нас этого нет, а должно быть. Моя Ольга умеет сочувствовать, разговаривать с людьми, она красивый и энергичный верующий человек. Так что будем вместе в служении людям.