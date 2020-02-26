В Столбцах из машины бизнесмена украли $50 тысяч 5 26.02.2020, 16:00

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Еще $20 тысяч вор не заметил.

23 февраля милиция задержала 40-летнего жителя Фаниполя по подозрению в краже 50 тысяч долларов из машины бизнесмена. В его машине нашли не только украденные деньги, но и пистолет с балаклавой. Об этом сообщает МВД Беларуси, пишет tut.by.

Накануне в милицию обратился 40-летний житель Столбцов. Он рассказал, что вечером 21 февраля приехал из Минска, припарковал свой автомобиль BMW X6 и отправился домой. В салоне машины осталась лежать крупная сумма денег: 50 тысяч долларов в пакете на заднем сиденье и около 20 тысяч долларов в сумке. В ночь с 21 на 22 февраля 50 тысяч долларов, которые лежали на заднем сиденье, кто-то украл.

— BMW оборудована системой бесключевого доступа, что предполагает автоматическое открытие и закрытие центрального замка при сближении или отдалении самого ключа. Видимо, устройство не сработало, и машина осталась незапертой, — рассказали в милиции.

Этим и воспользовался подозреваемый: он дернул за ручку — и дверь машины открылась. Найденный на заднем сиденье пакет с валютой он забрал и на радостях больше ничего не искал, поэтому сумка с 20 тысячами долларов так и осталась в машине.

Подозреваемого нашли в течение суток и задержали. В его машине нашли украденные деньги, а также пистолет, балаклаву и металлическую палку.

Мужчина ранее не был судим, работает индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями. Действиям задержанного дана правовая оценка, по факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.