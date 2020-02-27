Вступление Беларуси в ВТО откладывается 5 Татьяна Маненок

27.02.2020, 11:28

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Минск не договорился с самыми сложными переговорщиками.

Беларусь вряд вступит в ВТО в июне 2020 года на министерской конференция ВТО в Нур-Султане, о чем правительство страны заявляло в последние годы. Зато у страны есть шанс получить нужный статус при вступлении в эту международную организацию.

Прежде, чем взять курс на вступление в ВТО, белорусские власти долго колебались. Неоднократно делались заявления, что для Беларуси вступление в ВТО — не самоцель, главное — защита национальных интересов. Поэтому если это для нас выгодно — вступаем, а если невыгодно — не спешим. Наконец, вроде бы определились – будем вступать. С аргументами не поспоришь: ведь Беларусь и так практически работает в условиях ВТО, поскольку является членом ЕАЭС, а правила евразийского объединения построены на принципах ВТО. К тому же все союзники Беларуси по ЕАЭС – Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан – уже члены ВТО. В результате получается, что Беларусь имеет много международных обязательств, а соответствующими правами не обладает.

Цель белорусских переговорщиков с ВТО: завершить все двусторонние переговоры к июню

Ранее правительство Беларуси ставило задачу завершить все переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года, а на очередной министерской конференция ВТО, которая пройдет в Астане с 8 по 11 июня 2020 года, — вступить в эту организацию.

Правительство старалось выполнить эту задачу. Для этого первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин в июле 2019 года возглавил белорусскую делегацию во время поездки в Женеву, где состоялось 12-е официальное заседание Рабочей группы ВТО по присоединению.

«Мы для себя поставили некий дедлайн — это 12-я министерская конференция, которая пройдет в Нурсултане. Сегодня мы договорились с нашими коллегами, которые поддержали проведение еще оной рабочей группы – это либо ноябрь, либо декабрь. И мы планируем до конца 2019 года, максимум – первый квартал 2020 года – согласовать все позиции и выходить уже на финальную часть документа», — заявил Турчин.

Однако ускорить переговорный процесс и, следовательно, завершить переговоры по вступлению страны в ВТО к концу 2019 года белорусской команде переговорщиков не удалось.

В этом году Беларусь продолжила движение по пути интеграции в мировую торговлю. Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО прошел 18-19 февраля 2020 года.

«Состоялись двусторонние переговоры с рядом членов ВТО, включая страны ЕС, Канаду и Бразилию, по итогам которых удалось сократить перечень несогласованных вопросов по условиям доступа на рынки товаров и услуг», — сообщила по их итогам пресс-служба МИД Беларуси.

Достигнута также договоренность, что 13-е официальное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО пройдет в этом году в Женеве 24 марта.

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко на днях пояснил журналистам, почему Минску пришлось корректировать планы по вступлению Беларуси в ВТО. «У нас есть определенный премьер-министром срок вступления в ВТО — июнь 2020 года. Поскольку нам американцы не дали проведение заседания рабочей группы в декабре, а потом еще и россияне вместе с американцами — в феврале, то наш график может незначительно сдвинуться», — рассказал он.

Тем не менее, добавил А. Евдоченко, «даже если мы не сможем вступить летом, мы планируем завершить все двусторонние переговоры к июню этого года». Если технически переговоры будут завершены к лету, то, по его словам, «у сторон есть около полугода для сверки текстов документов и обязательств, так как каждая страна еще раз проверяет все заключенные договоренности».

А. Евдоченко напомнил, что «технически вступление в ВТО возможно четыре раза в год, — на любой генеральной сессии совета ВТО». «Таким образом, где-то в конце года — начале следующего года Беларусь может вступить в ВТО», — заявил он.

Минск пока не договорился с самыми сложными переговорщиками

Каждая страна, желающая присоединиться к ВТО, обязана привести свое законодательство в соответствие с требованиями этой организации. Результаты соответствия Беларуси требованиям ВТО отражены в черновом варианте 500-страничного доклада рабочей группы. По сути, это есть свод обязательств, который Беларусь принимает на себя, вступая в эту международную организацию.

Переговоры проводит рабочая группа, в которую входят государства и таможенные территории, имеющие нерешенные вопросы в области торговли со страной-кандидатом. Они ведутся по четырем направлениям: по доступу на рынок товаров, по торговле сельскохозяйственной продукцией, по доступу на рынок услуг и по системным вопросам.

Рабочая группа по вступлению Беларуси в ВТО включает 47 стран – это те страны, а также таможенные территории, которым Беларусь интересна и которые хотят принимать участие во всех заседаниях по присоединению ее в организацию. Эксперты обращают внимание, что у Беларуси очень большая рабочая группа — больше была лишь у РФ и еще у нескольких стран. Столь многочисленный состав объясняется членством Беларуси в ЕАЭС: для этих стран условия доступа на белорусский рынок важны с точки зрения вхождения на евразийский рынок.

Пока Беларусь не завершила двусторонние переговоры по доступу на рынок с 6 членами ВТО. При этом ей нужно договориться с самыми сложными странами – это ЕС, Канада, США, Украина, Бразилия, Австралия.

Некоторые страны, с которыми официальный Минск продолжает переговоры, настаивают на том, чтобы Беларусь установила импортные таможенные пошлины на некоторые продовольственные и непродовольственные товары на уровне ниже действующих в ЕАЭС. Однако Минск в этом вопросе занимает последовательную позицию.

А. Евдоченко сообщил, что Беларусь провела отдельную встречу с российскими партнерами по вопросу вступления в ВТО. По его словам, белорусская сторона тесно координирует свои позиции с россиянами, «чтобы по итогам вступления у нас не было ситуации, когда будет восстановлена граница для белорусских товаров».

«Российский рынок сохраняет для нас приоритет, и мы вступаем очень во многом на тех же условиях, на которых вступала Россия. Пока в наших документах мы практически не отходим от российских обязательств и нигде еще ни разу не нарушили таможенный тариф ЕАЭС», — рассказал А. Евдоченко.

В июле 2019 года А. Турчин также отмечал, что у Беларуси при вступлении в ВТО была цель – сохранит единый таможенный тариф, который согласован в рамках ЕАЭС». «Поэтому ниже него мы не собирались опускаться. Только по каким-то исключительным группам товаров, причем тех, которые у нас не производят. То есть абсолютно не по тем, которые создает наш внутренний производитель», — заявил он.

Беларусь при вступлении в ВТО стремиться получить «правильный» статус

Один из ключевых вопросов, который необходимо решить Беларуси еще на этапе вступлении в ВТО, — это получить статус страны с рыночной экономикой, ибо этот статус дает право стране на определенные преференции и позволит национальным производителям на равных конкурировать на международных рынках.

Статус «страны с нерыночной экономикой» Беларусь автоматически унаследовала после распада СССР. Этот статус позволяет правительству США применять для защиты американских предприятий ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, что делает ее экспорт экономически нецелесообразным.

Эксперты отмечают, что Беларусь при вступлении в ВТО в статусе нерыночной экономики рискует столкнуться с ростом количества антидемпинговых расследований в отношении внутренних производителей Этот риск обусловлен применением отдельной процедуры обнаружения демпинга, применяемой против стран с нерыночной экономикой, позволяющей легко «находить» демпинг в отношении групп товаров, по которым эти обладают сравнительными преимуществами (даже если демпинг де-факто отсутствует).

К примеру, при расчете антидемпинговой пошлины для «страны с нерыночной экономикой» цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.

Для Беларуси как бывшей социалистической республики такими группами товаров являются изделия металлургии, химической и нефтехимической промышленности.

В свою очередь статус страны с рыночной экономикой предоставляет национальным производителям ряд экономических преимуществ, прежде всего, в сфере внешней торговли. В частности, в данном случае это может упростить белорусским экспортерам доступ на рынки, гарантировать от применения дискриминирующих пошлин.

Чтобы получить эти важные преимущества при вступлении в ВТО, правительство Беларуси своим постановлением от 9 октября 2019 года поручило Министерству экономики реализовать необходимые юридические процедуры для того, чтобы Министерство торговли США перевело Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

Получить статус рыночной экономики страна может также путем подписания взаимного соглашения о признании рыночного статуса. Но, как отмечают эксперты, это возможно лишь в случае проведения отдельных переговоров и предполагает некоторые двусторонние выгоды от подписания соглашения непосредственно для стран-подписантов. Пока Беларусь подписала соглашение о взаимном признании статуса рыночной экономики с Китаем.

В октябре 2019 года министерство экономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса по переводу Республики Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

Недавно Минэкономики Беларуси сообщило, что Министерство торговли США начало процедуру пересмотра статуса белорусской экономики. «В официальном печатном органе правительства США — Федеральном регистре, 6 февраля 2020 года опубликовано уведомление министерства торговли США о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой», — сообщила пресс-служба министерства.

В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, государственная собственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО и другим.

После рассмотрения всех комментариев сторон Министерство торговли США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты по данному вопросу могут быть опубликованы в ноябре 2020 года.

В Минэкономики отметили, что в декабре 2019 года от лица правительства Беларуси в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики с предоставлением необходимых аргументов. «Министерство торговли США посчитало, что правительство Беларуси предоставило достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики», — отметили в Минэкономики. И заявили, что Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса белорусской экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто.

Кстати, ранее аналогичную процедуру провели и успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

Для Беларуси положительное решение этого вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества в системе международной торговли. Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США также поспособствует формированию недискриминационных обязательств Беларуси при вступлении в ВТО.

Наконец, новый статус может также ускорить сам процесс принятия Беларуси в ВТО. Ведь если США признают Беларусь как страну с рыночной экономикой, то, как можно предположить, ее примеру могут последовать другие страны.

Татьяна Маненок, «Белрынок»