Минчан «задержали», побили и ограбили лжемилиционеры 5 27.02.2020, 16:07

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Фигуранты дела — неоднократно судимые.

Прошлым летом ночью в лесу под Минском четверо мужчин сначала пили. Потом решили ограбить случайных встречных. Для этого представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали задержание за якобы совершенное преступление. Связали, били, забрали все, что нашли, и на этом, видимо, не планировали останавливаться. СК проинформировал о некоторых деталях этого преступления, пишет onliner.by.

Дело было 16 августа. Фигуранты — неоднократно судимые минчане в возрасте 27, 34, 38 и 42 лет. Потерпевшие — двое мужчин и женщина, ранее стороны друг друга не знали. Уголовники «провели задержание»: повалили жертв, связали руки, принялись избивать. Примечательно, что впоследствии в телефонах подозреваемых нашлись снимки, сделанные во время «операции».

По информации следствия, несколько часов удерживали людей, запугивая и подавляя волю. Забрали деньги, телефоны, документы и прочее на сумму 1127 рублей.

СК сообщает, что под утро одного из мужчин зачем-то отпустили. Он сразу обратился за помощью. Женщину и второго мужчину преступники еще некоторое время продолжали удерживать в лесу, а потом с ними на такси поехали в Минск. Настоящее задержание настоящей милицией состоялось в квартире потерпевшего.

Действия арестованных квалифицированы как самовольное присвоение власти должностного лица, сопряженное с опасными действиями (ст. 382 УК), грабеж (ч. 2 ст. 206), незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 183). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.