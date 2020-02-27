Безмыслие Суркова околоноля Путина 1 Игорь Яковенко

27.02.2020, 23:17

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Игорь Яковенко

За его претензиями на оригинальность не прослеживается ничего, похожего на мысль.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В этот же день было опубликовано большое интервью отставного путинского помощника Владислава Суркова, который прервал свою "медитацию" для того чтобы рассказать планете, что он думает, прежде всего, об Украине. Эти два события несопоставимы по значимости и по статусу их авторов. Скорее всего, они случайно совпали в один день, но это совпадение выглядит как диалог действующего президента Украины с ушедшим в отставку "архитектором" путинской политики, в том числе в отношении Украины.

Отставка Суркова явно была связана с провалом плана впихивания в тело Украины "ЛДНР", оккупированного и отравленного "русским миром" анклава. Надежда на то, что Зеленский сдаст Украину, провалились после того, как президент Украины отказался подписать некие соглашения, которые, судя по всему, гарантировали имплементацию путинской версии "формулы Штайнмайера" в Конституцию Украины.

Указ Зеленского о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя стал лаконичным ответом тем, кто надеялся, что президентом Украины может быть предатель. Точнее, стать президентом Украины предатель, конечно, может – демократические выборы штука непредсказуемая – но предавая Украину остаться ее президентом невозможно.

Сурков в своем интервью кривлялся, кокетничал, пытался оригинальничать, тужился и пыжился, стремясь удивить "парадоксами" в расчете на то, что его интервью расхватают на цитаты. Его замысел удался, но не по причине какой-то глубины содержания сказанного. В этом Суркова точно нельзя обвинить. "Откровения" человека, чьи советы и идеи, несомненно, были учтены при создании самого опасного для человечества режима 21-го века, заслуживают внимания вне зависимости от их содержания. Полагаю, что если бы Геббельс не покончил с собой 1.05.1945, а сдался в плен и дал интервью, уже не находясь на вершине властной пирамиды рейха, то его слова также вызвали бы интерес.

Ольга Скабеева и Евгений Попов всю свою программу "60 минут" от 26.02.2020 посвятили разбору, интерпретациям и истолкованиям интервью Суркова. Длиннющие цитаты сурковских откровений вывешивались на громадном экране в студии, Скабеева произносила сурковские перлы, светясь от восторга, а "эксперты" ссылались на них как на Библию.

Особенно это касалось того бреда, который Сурков нес об Украине. Российский телевизор переполняет ненависть к Украине и ее народу. Но эта лютая злоба, как правило, извергается "экспертами" и депутатами, которые в путинской России фактически те же "эксперты", поскольку все понимают, что депутат здесь никакая не власть. А тут помощник президента, пусть и бывший, то есть человек, недавно бывший в центре принятия решений. Поэтому откровения Суркова в студии "60 минут" слушали с приоткрытыми ртами.

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет".

Несколькими днями раньше примерно ту же мысль высказал бывший шеф Суркова, Владимир Путин, когда в очередной серии своего многосерийного комикса объявил, что Украину и украинцев придумала австрийская разведка в период Первой мировой войны. Сурков лишь разукрасил путинскую идею оскорбительными эпитетами и гаденькими подробностями. Именно то обстоятельство, что Сурков всегда умел облечь в цветистую форму амебные мысли Путина и послужило причиной столь долгого присутствия Суркова вблизи российского трона.

Украина похоронила карьеру Суркова и Владислав Юрьевич ненавидит эту страну, и ее народ настолько неистово, что не может держать себя в рамках элементарных приличий. Буквально в следующей фразе своего интервью Сурков переходит на откровенную брань, используя в отношении украинцев этнофолизм "хохлы". Впрочем, нельзя исключить, что Сурков использовал хамское прозвище украинцев специально для того, чтобы перевести это слово в лексикон, используемый в медийном поле. И это ему частично удалось.

Когда украинский политолог Александр Гончаров попытался возмутиться использованием этого вполне уничижительного слова в отношении народа, который в российском официозе принято называть "братским", его тут же перебил лидер "движения русских украинцев" Юрий Кот, который заявил, что "хохлы" - это не оскорбление и в доказательство рассказал о своей будущей книге про то что украинцы – это русские люди, а значит между собой русские могут себя называть как угодно. Характерно, что ведущие Скабеева и Попов были совершенно не против этого тезиса и отреагировали на дикую чушь, которую нес Юрий Кот одобрительными улыбками.

Такое впечатление, что обитатели российского телевизора задались целью подтвердить слова филолога Гасана Гусейнова о клоачности современного русского языка. Повышая статус бранных кличек народов до уровня языка СМИ, эти люди, видимо, надеются на формирование в русскоязычной среде негативного представления об этих народах. Вероятно, они не в состоянии понять, что этим они уничтожают русский язык как средство межнационального общения. Просто потому, что если одних на этом языке публично, на уровне государственных СМИ станут обзывать "чурками", других "хачами", третьих "хохлами", то от представителей обзываемых и оскорбляемых народов вряд-ли можно ожидать большого желания общаться на этом языке. Сфера существования русского языка и без того существенно сжимается, а превращение его в язык вражды и унижения других народов неизбежно будет способствовать ускорению этого процесса.

Политика, к формированию которой приложил руку Сурков, включает в себя не только язык вражды, но и насилие, вооруженную агрессию. Сила как главный инструмент внешней политики. И это место в интервью Суркова вызвало в студии "60 минут" особый восторг:

"Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

Когда и кого Россия принудила силой к "братским отношениям" - на этот вопрос ни Сурков, ни "эксперты" российского телевизора ответить, естественно, не в состоянии. Все, чего смог добиться Сурков – это превращения нейтральных стран вокруг России в страны, стремящиеся как можно дальше отодвинуться от соседа, опасного своим безумием. В начале своего интервью бывший путинский помощник говорит, что в качестве медитации использовал метод безмыслия. Надо отметить, что он так и не вышел из этого состояния, поскольку за всеми его вербальными кривляниями и претензиями на оригинальность не прослеживается ничего, похожего на мысль.

Игорь Яковенко, blogspot.com