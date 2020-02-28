Ученые обнаружили древнюю цивилизацию на Канарских островах 28.02.2020, 13:10

Фото: ancient-origins.net

Открытие сделано с помощью дрона.

На острове Гран-Канария археологи обнаружили большую погребальную пещеру, в которой находятся мумифицированные останки не менее 72 человек. Открытие сделано в ущелье Гуаядек с помощью дрона, сообщает lenta.ua.

Пещера, где хранятся кости, расположена на склоне в семи метрах над землей. Добраться до нее было довольно сложно.

Тела были завернуты в шкуры животных или в растительную оболочку, а затем похоронены. Пещерные захоронения для того времени были обычным явлением.

Захоронение относится к VIII—X векам, в нем находятся кости 62 взрослых и 10 младенцев. В могиле похоронены представители коренного населения Канарских островов, известного как гуанчи. Эта древняя цивилизация переселилась на архипелаг примерно в V веке до нашей эры. Она была полностью истреблена испанскими завоевателями в XV веке.