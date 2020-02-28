Дочь Путина возглавит Институт проблем искусственного интеллекта 9 28.02.2020, 14:55

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Катерина Тихонова

Она была назначена 20 января, но об этом стало известно только сейчас.

Младшая дочь президента России Катерина Тихонова возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ имени Ломоносова. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на копию презентации, сделанной ректором МГУ Виктором Садовничим на заседании учёного совета университета. Заседание прошло 20 января, однако известно о том, что на нём обсуждалось, стало только сейчас.

В презентации говорится, что институт возглавит «К. В. Тихонова». В МГУ подтвердили, что речь идёт о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (он же «Иннопрактика») Катерине Тихоновой.

Многие СМИ с 2014 года называют Тихонову дочерью президента России Владимира Путина – после расследования, которое провели, в частности, агентства Reuters и Bloomberg. Как Путин, так и Тихонова не подтвердили и не опровергли эти сообщения.

В пресс-службе «Иннопрактики» сообщили, что институт искусственного интеллекта уже был создан в прошлом году, сообщает «Дождь». В мае прошлого года о планах МГУ создать такую структуру на совещании с участием Путина говорил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Путин тогда поддержал эту идею.

• Президент России нередко обращается к проблеме искусственного интеллекта в своих выступлениях. Он, в частности, говорил, что тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, "станет властелином мира".

• В попечительский совет фонда «Иннопрактика» входят или входили крупные бизнесмены, близкие к Путину, такие как Сергей Чемезов, Николай Токарев, Игорь Сечин, Борис Ковальчук.

• В 2018 году сообщалось, что фонд "Национальное интеллектуальное развитие" Катерины Тихоновой получил контракт нефтяной компании «Роснефть» на сумму почти 355 миллионов рублей на «разработку технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных».

• Тихонова была замужем за Кириллом Шамаловым, сыном друга Путина, который одно время входил в список миллиардеров Forbes. Впоследствии, как утверждают СМИ, супруги расстались.